Señales / MetaTrader 4 / KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892
Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892

Wai Hong Lee
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 11%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
35 (92.10%)
Transacciones Irrentables:
3 (7.89%)
Mejor transacción:
28.49 USD
Peor transacción:
-14.95 USD
Beneficio Bruto:
135.96 USD (9 004 pips)
Pérdidas Brutas:
-23.29 USD (419 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (80.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.28 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.49
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.99%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
7.54
Transacciones Largas:
11 (28.95%)
Transacciones Cortas:
27 (71.05%)
Factor de Beneficio:
5.84
Beneficio Esperado:
2.97 USD
Beneficio medio:
3.88 USD
Pérdidas medias:
-7.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-14.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.95 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
14.95 USD (1.36%)
Reducción relativa:
De balance:
1.36% (14.95 USD)
De fondos:
17.07% (184.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 22
EURAUD+ 3
NZDCHF+ 3
GBPCHF+ 3
NZDJPY+ 2
EURJPY+ 1
EURNZD+ 1
CHFJPY+ 1
NZDUSD+ 1
USDCHF+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 31
EURAUD+ 9
NZDCHF+ 16
GBPCHF+ 17
NZDJPY+ 8
EURJPY+ 6
EURNZD+ 6
CHFJPY+ 6
NZDUSD+ 6
USDCHF+ 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 3.3K
EURAUD+ 501
NZDCHF+ 641
GBPCHF+ 1.3K
NZDJPY+ 639
EURJPY+ 504
EURNZD+ 534
CHFJPY+ 509
NZDUSD+ 309
USDCHF+ 356
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.49 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +80.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.95 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
