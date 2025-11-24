- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
35 (92.10%)
亏损交易:
3 (7.89%)
最好交易:
28.49 USD
最差交易:
-14.95 USD
毛利:
135.96 USD (9 004 pips)
毛利亏损:
-23.29 USD (419 pips)
最大连续赢利:
30 (80.28 USD)
最大连续盈利:
80.28 USD (30)
夏普比率:
0.49
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.99%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.54
长期交易:
11 (28.95%)
短期交易:
27 (71.05%)
利润因子:
5.84
预期回报:
2.97 USD
平均利润:
3.88 USD
平均损失:
-7.76 USD
最大连续失误:
1 (-14.95 USD)
最大连续亏损:
-14.95 USD (1)
每月增长:
11.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14.95 USD (1.36%)
相对跌幅:
结余:
1.36% (14.95 USD)
净值:
17.07% (184.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|22
|EURAUD+
|3
|NZDCHF+
|3
|GBPCHF+
|3
|NZDJPY+
|2
|EURJPY+
|1
|EURNZD+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDUSD+
|1
|USDCHF+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|31
|EURAUD+
|9
|NZDCHF+
|16
|GBPCHF+
|17
|NZDJPY+
|8
|EURJPY+
|6
|EURNZD+
|6
|CHFJPY+
|6
|NZDUSD+
|6
|USDCHF+
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|3.3K
|EURAUD+
|501
|NZDCHF+
|641
|GBPCHF+
|1.3K
|NZDJPY+
|639
|EURJPY+
|504
|EURNZD+
|534
|CHFJPY+
|509
|NZDUSD+
|309
|USDCHF+
|356
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.49 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +80.28 USD
最大连续亏损: -14.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
100%
38
92%
100%
5.83
2.97
USD
USD
17%
1:500