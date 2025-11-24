信号部分
KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892

可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 11%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
38
盈利交易:
35 (92.10%)
亏损交易:
3 (7.89%)
最好交易:
28.49 USD
最差交易:
-14.95 USD
毛利:
135.96 USD (9 004 pips)
毛利亏损:
-23.29 USD (419 pips)
最大连续赢利:
30 (80.28 USD)
最大连续盈利:
80.28 USD (30)
夏普比率:
0.49
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.99%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.54
长期交易:
11 (28.95%)
短期交易:
27 (71.05%)
利润因子:
5.84
预期回报:
2.97 USD
平均利润:
3.88 USD
平均损失:
-7.76 USD
最大连续失误:
1 (-14.95 USD)
最大连续亏损:
-14.95 USD (1)
每月增长:
11.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14.95 USD (1.36%)
相对跌幅:
结余:
1.36% (14.95 USD)
净值:
17.07% (184.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 22
EURAUD+ 3
NZDCHF+ 3
GBPCHF+ 3
NZDJPY+ 2
EURJPY+ 1
EURNZD+ 1
CHFJPY+ 1
NZDUSD+ 1
USDCHF+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 31
EURAUD+ 9
NZDCHF+ 16
GBPCHF+ 17
NZDJPY+ 8
EURJPY+ 6
EURNZD+ 6
CHFJPY+ 6
NZDUSD+ 6
USDCHF+ 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 3.3K
EURAUD+ 501
NZDCHF+ 641
GBPCHF+ 1.3K
NZDJPY+ 639
EURJPY+ 504
EURNZD+ 534
CHFJPY+ 509
NZDUSD+ 309
USDCHF+ 356
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28.49 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +80.28 USD
最大连续亏损: -14.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892
每月30 USD
11%
0
0
USD
1.1K
USD
5
100%
38
92%
100%
5.83
2.97
USD
17%
1:500
