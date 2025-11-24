SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892
Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892

Wai Hong Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 11%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
35 (92.10%)
Verlusttrades:
3 (7.89%)
Bester Trade:
28.49 USD
Schlechtester Trade:
-14.95 USD
Bruttoprofit:
135.96 USD (9 004 pips)
Bruttoverlust:
-23.29 USD (419 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (80.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80.28 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.49
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.99%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
7.54
Long-Positionen:
11 (28.95%)
Short-Positionen:
27 (71.05%)
Profit-Faktor:
5.84
Mathematische Gewinnerwartung:
2.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-14.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.95 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.25%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
14.95 USD (1.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.36% (14.95 USD)
Kapital:
17.07% (184.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 22
EURAUD+ 3
NZDCHF+ 3
GBPCHF+ 3
NZDJPY+ 2
EURJPY+ 1
EURNZD+ 1
CHFJPY+ 1
NZDUSD+ 1
USDCHF+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 31
EURAUD+ 9
NZDCHF+ 16
GBPCHF+ 17
NZDJPY+ 8
EURJPY+ 6
EURNZD+ 6
CHFJPY+ 6
NZDUSD+ 6
USDCHF+ 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 3.3K
EURAUD+ 501
NZDCHF+ 641
GBPCHF+ 1.3K
NZDJPY+ 639
EURJPY+ 504
EURNZD+ 534
CHFJPY+ 509
NZDUSD+ 309
USDCHF+ 356
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.49 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
