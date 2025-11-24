- 자본
트레이드:
38
이익 거래:
35 (92.10%)
손실 거래:
3 (7.89%)
최고의 거래:
28.49 USD
최악의 거래:
-14.95 USD
총 수익:
135.96 USD (9 004 pips)
총 손실:
-23.29 USD (419 pips)
연속 최대 이익:
30 (80.28 USD)
연속 최대 이익:
80.28 USD (30)
샤프 비율:
0.49
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.99%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
7.54
롱(주식매수):
11 (28.95%)
숏(주식차입매도):
27 (71.05%)
수익 요인:
5.84
기대수익:
2.97 USD
평균 이익:
3.88 USD
평균 손실:
-7.76 USD
연속 최대 손실:
1 (-14.95 USD)
연속 최대 손실:
-14.95 USD (1)
월별 성장률:
3.15%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
14.95 USD (1.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.36% (14.95 USD)
자본금별:
17.07% (184.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|22
|EURAUD+
|3
|NZDCHF+
|3
|GBPCHF+
|3
|NZDJPY+
|2
|EURJPY+
|1
|EURNZD+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDUSD+
|1
|USDCHF+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|31
|EURAUD+
|9
|NZDCHF+
|16
|GBPCHF+
|17
|NZDJPY+
|8
|EURJPY+
|6
|EURNZD+
|6
|CHFJPY+
|6
|NZDUSD+
|6
|USDCHF+
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|3.3K
|EURAUD+
|501
|NZDCHF+
|641
|GBPCHF+
|1.3K
|NZDJPY+
|639
|EURJPY+
|504
|EURNZD+
|534
|CHFJPY+
|509
|NZDUSD+
|309
|USDCHF+
|356
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
