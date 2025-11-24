- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
35 (92.10%)
Negociações com perda:
3 (7.89%)
Melhor negociação:
28.49 USD
Pior negociação:
-14.95 USD
Lucro bruto:
135.96 USD (9 004 pips)
Perda bruta:
-23.29 USD (419 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (80.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
80.28 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.99%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.54
Negociações longas:
11 (28.95%)
Negociações curtas:
27 (71.05%)
Fator de lucro:
5.84
Valor esperado:
2.97 USD
Lucro médio:
3.88 USD
Perda média:
-7.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-14.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.95 USD (1)
Crescimento mensal:
11.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14.95 USD (1.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.36% (14.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.07% (184.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|22
|EURAUD+
|3
|NZDCHF+
|3
|GBPCHF+
|3
|NZDJPY+
|2
|EURJPY+
|1
|EURNZD+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDUSD+
|1
|USDCHF+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|31
|EURAUD+
|9
|NZDCHF+
|16
|GBPCHF+
|17
|NZDJPY+
|8
|EURJPY+
|6
|EURNZD+
|6
|CHFJPY+
|6
|NZDUSD+
|6
|USDCHF+
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|3.3K
|EURAUD+
|501
|NZDCHF+
|641
|GBPCHF+
|1.3K
|NZDJPY+
|639
|EURJPY+
|504
|EURNZD+
|534
|CHFJPY+
|509
|NZDUSD+
|309
|USDCHF+
|356
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.49 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +80.28 USD
Máxima perda consecutiva: -14.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
