Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
35 (92.10%)
Убыточных трейдов:
3 (7.89%)
Лучший трейд:
28.49 USD
Худший трейд:
-14.95 USD
Общая прибыль:
135.96 USD (9 004 pips)
Общий убыток:
-23.29 USD (419 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (80.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.28 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.54
Длинных трейдов:
11 (28.95%)
Коротких трейдов:
27 (71.05%)
Профит фактор:
5.84
Мат. ожидание:
2.97 USD
Средняя прибыль:
3.88 USD
Средний убыток:
-7.76 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-14.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.95 USD (1)
Прирост в месяц:
11.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14.95 USD (1.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.36% (14.95 USD)
По эквити:
17.07% (184.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|22
|EURAUD+
|3
|NZDCHF+
|3
|GBPCHF+
|3
|NZDJPY+
|2
|EURJPY+
|1
|EURNZD+
|1
|CHFJPY+
|1
|NZDUSD+
|1
|USDCHF+
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|31
|EURAUD+
|9
|NZDCHF+
|16
|GBPCHF+
|17
|NZDJPY+
|8
|EURJPY+
|6
|EURNZD+
|6
|CHFJPY+
|6
|NZDUSD+
|6
|USDCHF+
|7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|3.3K
|EURAUD+
|501
|NZDCHF+
|641
|GBPCHF+
|1.3K
|NZDJPY+
|639
|EURJPY+
|504
|EURNZD+
|534
|CHFJPY+
|509
|NZDUSD+
|309
|USDCHF+
|356
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
