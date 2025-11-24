СигналыРазделы
Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892

Wai Hong Lee
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
35 (92.10%)
Убыточных трейдов:
3 (7.89%)
Лучший трейд:
28.49 USD
Худший трейд:
-14.95 USD
Общая прибыль:
135.96 USD (9 004 pips)
Общий убыток:
-23.29 USD (419 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (80.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.28 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.54
Длинных трейдов:
11 (28.95%)
Коротких трейдов:
27 (71.05%)
Профит фактор:
5.84
Мат. ожидание:
2.97 USD
Средняя прибыль:
3.88 USD
Средний убыток:
-7.76 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-14.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.95 USD (1)
Прирост в месяц:
11.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14.95 USD (1.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.36% (14.95 USD)
По эквити:
17.07% (184.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 22
EURAUD+ 3
NZDCHF+ 3
GBPCHF+ 3
NZDJPY+ 2
EURJPY+ 1
EURNZD+ 1
CHFJPY+ 1
NZDUSD+ 1
USDCHF+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 31
EURAUD+ 9
NZDCHF+ 16
GBPCHF+ 17
NZDJPY+ 8
EURJPY+ 6
EURNZD+ 6
CHFJPY+ 6
NZDUSD+ 6
USDCHF+ 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 3.3K
EURAUD+ 501
NZDCHF+ 641
GBPCHF+ 1.3K
NZDJPY+ 639
EURJPY+ 504
EURNZD+ 534
CHFJPY+ 509
NZDUSD+ 309
USDCHF+ 356
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.49 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +80.28 USD
Макс. убыток в серии: -14.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
