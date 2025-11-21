シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Flawless 888
Khemathat Thamalongkot

Flawless 888

Khemathat Thamalongkot
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  88  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 178%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
639
利益トレード:
518 (81.06%)
損失トレード:
121 (18.94%)
ベストトレード:
622.35 THB
最悪のトレード:
-307.30 THB
総利益:
21 259.76 THB (65 650 pips)
総損失:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
最大連続の勝ち:
57 (3 431.58 THB)
最大連続利益:
3 431.58 THB (57)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
7.59%
最大入金額:
64.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
17.14
長いトレード:
435 (68.08%)
短いトレード:
204 (31.92%)
プロフィットファクター:
4.74
期待されたペイオフ:
26.25 THB
平均利益:
41.04 THB
平均損失:
-37.05 THB
最大連続の負け:
16 (-774.53 THB)
最大連続損失:
-978.64 THB (5)
月間成長:
92.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
504.06 THB
最大の:
978.64 THB (6.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.61% (781.63 THB)
エクイティによる:
24.47% (2 891.73 THB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 534
EURAUDm# 76
EURGBPm# 26
AUS200Cash 1
AUDCADm# 1
USDCADm# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 484
EURAUDm# 29
EURGBPm# 24
AUS200Cash -1
AUDCADm# 1
USDCADm# 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 42K
EURAUDm# 3.5K
EURGBPm# 949
AUS200Cash -209
AUDCADm# 84
USDCADm# 2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +622.35 THB
最悪のトレード: -307 THB
最大連続の勝ち: 57
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +3 431.58 THB
最大連続損失: -774.53 THB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 42"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Flawless 888
88 USD/月
178%
0
0
USD
25K
THB
6
0%
639
81%
8%
4.74
26.25
THB
24%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください