トレード:
639
利益トレード:
518 (81.06%)
損失トレード:
121 (18.94%)
ベストトレード:
622.35 THB
最悪のトレード:
-307.30 THB
総利益:
21 259.76 THB (65 650 pips)
総損失:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
最大連続の勝ち:
57 (3 431.58 THB)
最大連続利益:
3 431.58 THB (57)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
7.59%
最大入金額:
64.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
17.14
長いトレード:
435 (68.08%)
短いトレード:
204 (31.92%)
プロフィットファクター:
4.74
期待されたペイオフ:
26.25 THB
平均利益:
41.04 THB
平均損失:
-37.05 THB
最大連続の負け:
16 (-774.53 THB)
最大連続損失:
-978.64 THB (5)
月間成長:
92.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
504.06 THB
最大の:
978.64 THB (6.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.61% (781.63 THB)
エクイティによる:
24.47% (2 891.73 THB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|534
|EURAUDm#
|76
|EURGBPm#
|26
|AUS200Cash
|1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|484
|EURAUDm#
|29
|EURGBPm#
|24
|AUS200Cash
|-1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|42K
|EURAUDm#
|3.5K
|EURGBPm#
|949
|AUS200Cash
|-209
|AUDCADm#
|84
|USDCADm#
|2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 42"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
