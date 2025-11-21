SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Flawless 888
Khemathat Thamalongkot

Flawless 888

Khemathat Thamalongkot
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
9 (64.28%)
Loss Trade:
5 (35.71%)
Best Trade:
266.96 THB
Worst Trade:
-307.30 THB
Profitto lordo:
781.23 THB (3 405 pips)
Perdita lorda:
-1 173.05 THB (7 736 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (668.99 THB)
Massimo profitto consecutivo:
668.99 THB (5)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
9.99%
Massimo carico di deposito:
10.09%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
10 (71.43%)
Short Trade:
4 (28.57%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-27.99 THB
Profitto medio:
86.80 THB
Perdita media:
-234.61 THB
Massime perdite consecutive:
3 (-781.63 THB)
Massima perdita consecutiva:
-781.63 THB (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
504.06 THB
Massimale:
781.63 THB (7.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.61% (781.63 THB)
Per equità:
5.24% (538.71 THB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# -13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +266.96 THB
Worst Trade: -307 THB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +668.99 THB
Massima perdita consecutiva: -781.63 THB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 42" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.21 06:41
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 05:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.