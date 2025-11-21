- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
652
Gewinntrades:
531 (81.44%)
Verlusttrades:
121 (18.56%)
Bester Trade:
622.35 THB
Schlechtester Trade:
-307.30 THB
Bruttoprofit:
22 036.50 THB (67 919 pips)
Bruttoverlust:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (4 208.32 THB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 208.32 THB (70)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
7.59%
Max deposit load:
64.23%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
77
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
17.94
Long-Positionen:
448 (68.71%)
Short-Positionen:
204 (31.29%)
Profit-Faktor:
4.92
Mathematische Gewinnerwartung:
26.92 THB
Durchschnittlicher Profit:
41.50 THB
Durchschnittlicher Verlust:
-37.05 THB
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-774.53 THB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-978.64 THB (5)
Wachstum pro Monat :
88.38%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
504.06 THB
Maximaler:
978.64 THB (6.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.61% (781.63 THB)
Kapital:
24.47% (2 891.73 THB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|534
|EURAUDm#
|76
|EURGBPm#
|26
|EURJPYm#
|13
|AUS200Cash
|1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|484
|EURAUDm#
|29
|EURGBPm#
|24
|EURJPYm#
|25
|AUS200Cash
|-1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|42K
|EURAUDm#
|3.5K
|EURGBPm#
|949
|EURJPYm#
|2.3K
|AUS200Cash
|-209
|AUDCADm#
|84
|USDCADm#
|2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +622.35 THB
Schlechtester Trade: -307 THB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 70
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 208.32 THB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -774.53 THB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 42" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
88 USD pro Monat
187%
0
0
USD
USD
26K
THB
THB
6
0%
652
81%
8%
4.91
26.92
THB
THB
24%
1:500