Khemathat Thamalongkot

Flawless 888

Khemathat Thamalongkot
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 88 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 187%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
652
Gewinntrades:
531 (81.44%)
Verlusttrades:
121 (18.56%)
Bester Trade:
622.35 THB
Schlechtester Trade:
-307.30 THB
Bruttoprofit:
22 036.50 THB (67 919 pips)
Bruttoverlust:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (4 208.32 THB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 208.32 THB (70)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
7.59%
Max deposit load:
64.23%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
77
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
17.94
Long-Positionen:
448 (68.71%)
Short-Positionen:
204 (31.29%)
Profit-Faktor:
4.92
Mathematische Gewinnerwartung:
26.92 THB
Durchschnittlicher Profit:
41.50 THB
Durchschnittlicher Verlust:
-37.05 THB
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-774.53 THB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-978.64 THB (5)
Wachstum pro Monat :
88.38%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
504.06 THB
Maximaler:
978.64 THB (6.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.61% (781.63 THB)
Kapital:
24.47% (2 891.73 THB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 534
EURAUDm# 76
EURGBPm# 26
EURJPYm# 13
AUS200Cash 1
AUDCADm# 1
USDCADm# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# 484
EURAUDm# 29
EURGBPm# 24
EURJPYm# 25
AUS200Cash -1
AUDCADm# 1
USDCADm# 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# 42K
EURAUDm# 3.5K
EURGBPm# 949
EURJPYm# 2.3K
AUS200Cash -209
AUDCADm# 84
USDCADm# 2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +622.35 THB
Schlechtester Trade: -307 THB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 70
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 208.32 THB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -774.53 THB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 42" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2025.12.23 02:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 13:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 05:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 06:41
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 05:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
