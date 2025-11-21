- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
9 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (35.71%)
En iyi işlem:
266.96 THB
En kötü işlem:
-307.30 THB
Brüt kâr:
781.23 THB (3 405 pips)
Brüt zarar:
-1 173.05 THB (7 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (668.99 THB)
Maksimum ardışık kâr:
668.99 THB (5)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
36.58%
Maks. mevduat yükü:
10.09%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
10 (71.43%)
Satış işlemleri:
4 (28.57%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-27.99 THB
Ortalama kâr:
86.80 THB
Ortalama zarar:
-234.61 THB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-781.63 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-781.63 THB (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
504.06 THB
Maksimum:
781.63 THB (7.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.61% (781.63 THB)
Varlığa göre:
5.24% (538.71 THB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|-13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|-4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 42" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
