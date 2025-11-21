SinyallerBölümler
Khemathat Thamalongkot

Flawless 888

Khemathat Thamalongkot
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 88 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
9 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (35.71%)
En iyi işlem:
266.96 THB
En kötü işlem:
-307.30 THB
Brüt kâr:
781.23 THB (3 405 pips)
Brüt zarar:
-1 173.05 THB (7 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (668.99 THB)
Maksimum ardışık kâr:
668.99 THB (5)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
36.58%
Maks. mevduat yükü:
10.09%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
10 (71.43%)
Satış işlemleri:
4 (28.57%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-27.99 THB
Ortalama kâr:
86.80 THB
Ortalama zarar:
-234.61 THB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-781.63 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-781.63 THB (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
504.06 THB
Maksimum:
781.63 THB (7.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.61% (781.63 THB)
Varlığa göre:
5.24% (538.71 THB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# -13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +266.96 THB
En kötü işlem: -307 THB
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +668.99 THB
Maksimum ardışık zarar: -781.63 THB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 42" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.21 06:41
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 05:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
