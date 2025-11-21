СигналыРазделы
Khemathat Thamalongkot

Flawless 888

Khemathat Thamalongkot
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 88 USD в месяц
прирост с 2025 174%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
633
Прибыльных трейдов:
512 (80.88%)
Убыточных трейдов:
121 (19.12%)
Лучший трейд:
622.35 THB
Худший трейд:
-307.30 THB
Общая прибыль:
20 813.36 THB (64 790 pips)
Общий убыток:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (2 985.18 THB)
Макс. прибыль в серии:
2 985.18 THB (51)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
7.59%
Макс. загрузка депозита:
64.23%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
120
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
16.69
Длинных трейдов:
429 (67.77%)
Коротких трейдов:
204 (32.23%)
Профит фактор:
4.64
Мат. ожидание:
25.80 THB
Средняя прибыль:
40.65 THB
Средний убыток:
-37.05 THB
Макс. серия проигрышей:
16 (-774.53 THB)
Макс. убыток в серии:
-978.64 THB (5)
Прирост в месяц:
174.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
504.06 THB
Максимальная:
978.64 THB (6.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.61% (781.63 THB)
По эквити:
24.47% (2 891.73 THB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 528
EURAUDm# 76
EURGBPm# 26
AUS200Cash 1
AUDCADm# 1
USDCADm# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 470
EURAUDm# 29
EURGBPm# 24
AUS200Cash -1
AUDCADm# 1
USDCADm# 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 41K
EURAUDm# 3.5K
EURGBPm# 949
AUS200Cash -209
AUDCADm# 84
USDCADm# 2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +622.35 THB
Худший трейд: -307 THB
Макс. серия выигрышей: 51
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 985.18 THB
Макс. убыток в серии: -774.53 THB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 42" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 02:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 13:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 05:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 06:41
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 05:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
