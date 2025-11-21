- Прирост
Всего трейдов:
633
Прибыльных трейдов:
512 (80.88%)
Убыточных трейдов:
121 (19.12%)
Лучший трейд:
622.35 THB
Худший трейд:
-307.30 THB
Общая прибыль:
20 813.36 THB (64 790 pips)
Общий убыток:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (2 985.18 THB)
Макс. прибыль в серии:
2 985.18 THB (51)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
7.59%
Макс. загрузка депозита:
64.23%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
120
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
16.69
Длинных трейдов:
429 (67.77%)
Коротких трейдов:
204 (32.23%)
Профит фактор:
4.64
Мат. ожидание:
25.80 THB
Средняя прибыль:
40.65 THB
Средний убыток:
-37.05 THB
Макс. серия проигрышей:
16 (-774.53 THB)
Макс. убыток в серии:
-978.64 THB (5)
Прирост в месяц:
174.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
504.06 THB
Максимальная:
978.64 THB (6.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.61% (781.63 THB)
По эквити:
24.47% (2 891.73 THB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|528
|EURAUDm#
|76
|EURGBPm#
|26
|AUS200Cash
|1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|470
|EURAUDm#
|29
|EURGBPm#
|24
|AUS200Cash
|-1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|41K
|EURAUDm#
|3.5K
|EURGBPm#
|949
|AUS200Cash
|-209
|AUDCADm#
|84
|USDCADm#
|2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +622.35 THB
Худший трейд: -307 THB
Макс. серия выигрышей: 51
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 985.18 THB
Макс. убыток в серии: -774.53 THB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 42" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
