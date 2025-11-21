- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
639
Transacciones Rentables:
518 (81.06%)
Transacciones Irrentables:
121 (18.94%)
Mejor transacción:
622.35 THB
Peor transacción:
-307.30 THB
Beneficio Bruto:
21 259.76 THB (65 650 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
57 (3 431.58 THB)
Beneficio máximo consecutivo:
3 431.58 THB (57)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
7.59%
Carga máxima del depósito:
64.23%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
17.14
Transacciones Largas:
435 (68.08%)
Transacciones Cortas:
204 (31.92%)
Factor de Beneficio:
4.74
Beneficio Esperado:
26.25 THB
Beneficio medio:
41.04 THB
Pérdidas medias:
-37.05 THB
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-774.53 THB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-978.64 THB (5)
Crecimiento al mes:
92.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
504.06 THB
Máxima:
978.64 THB (6.38%)
Reducción relativa:
De balance:
7.61% (781.63 THB)
De fondos:
24.47% (2 891.73 THB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|534
|EURAUDm#
|76
|EURGBPm#
|26
|AUS200Cash
|1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLDm#
|484
|EURAUDm#
|29
|EURGBPm#
|24
|AUS200Cash
|-1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLDm#
|42K
|EURAUDm#
|3.5K
|EURGBPm#
|949
|AUS200Cash
|-209
|AUDCADm#
|84
|USDCADm#
|2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +622.35 THB
Peor transacción: -307 THB
Máximo de ganancias consecutivas: 57
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3 431.58 THB
Pérdidas máximas consecutivas: -774.53 THB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 42" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
88 USD al mes
178%
0
0
USD
USD
25K
THB
THB
6
0%
639
81%
8%
4.74
26.25
THB
THB
24%
1:500