Khemathat Thamalongkot

Flawless 888

Khemathat Thamalongkot
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 178%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
639
Transacciones Rentables:
518 (81.06%)
Transacciones Irrentables:
121 (18.94%)
Mejor transacción:
622.35 THB
Peor transacción:
-307.30 THB
Beneficio Bruto:
21 259.76 THB (65 650 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
57 (3 431.58 THB)
Beneficio máximo consecutivo:
3 431.58 THB (57)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
7.59%
Carga máxima del depósito:
64.23%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
17.14
Transacciones Largas:
435 (68.08%)
Transacciones Cortas:
204 (31.92%)
Factor de Beneficio:
4.74
Beneficio Esperado:
26.25 THB
Beneficio medio:
41.04 THB
Pérdidas medias:
-37.05 THB
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-774.53 THB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-978.64 THB (5)
Crecimiento al mes:
92.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
504.06 THB
Máxima:
978.64 THB (6.38%)
Reducción relativa:
De balance:
7.61% (781.63 THB)
De fondos:
24.47% (2 891.73 THB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 534
EURAUDm# 76
EURGBPm# 26
AUS200Cash 1
AUDCADm# 1
USDCADm# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 484
EURAUDm# 29
EURGBPm# 24
AUS200Cash -1
AUDCADm# 1
USDCADm# 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 42K
EURAUDm# 3.5K
EURGBPm# 949
AUS200Cash -209
AUDCADm# 84
USDCADm# 2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +622.35 THB
Peor transacción: -307 THB
Máximo de ganancias consecutivas: 57
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3 431.58 THB
Pérdidas máximas consecutivas: -774.53 THB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 42" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.23 02:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 13:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 05:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 06:41
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 05:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Flawless 888
88 USD al mes
178%
0
0
USD
25K
THB
6
0%
639
81%
8%
4.74
26.25
THB
24%
1:500
