트레이드:
696
이익 거래:
572 (82.18%)
손실 거래:
124 (17.82%)
최고의 거래:
622.35 THB
최악의 거래:
-307.30 THB
총 수익:
24 125.28 THB (72 346 pips)
총 손실:
-4 520.08 THB (19 125 pips)
연속 최대 이익:
92 (4 297.05 THB)
연속 최대 이익:
4 297.05 THB (92)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
7.73%
최대 입금량:
64.23%
최근 거래:
45 분 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
47 분
회복 요인:
20.03
롱(주식매수):
488 (70.11%)
숏(주식차입매도):
208 (29.89%)
수익 요인:
5.34
기대수익:
28.17 THB
평균 이익:
42.18 THB
평균 손실:
-36.45 THB
연속 최대 손실:
16 (-774.53 THB)
연속 최대 손실:
-978.64 THB (5)
월별 성장률:
86.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
504.06 THB
최대한의:
978.64 THB (6.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.61% (781.63 THB)
자본금별:
24.47% (2 891.73 THB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|551
|EURAUDm#
|76
|USDJPYm#
|27
|EURGBPm#
|26
|EURJPYm#
|13
|AUS200Cash
|1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|547
|EURAUDm#
|29
|USDJPYm#
|3
|EURGBPm#
|24
|EURJPYm#
|25
|AUS200Cash
|-1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|46K
|EURAUDm#
|3.5K
|USDJPYm#
|287
|EURGBPm#
|949
|EURJPYm#
|2.3K
|AUS200Cash
|-209
|AUDCADm#
|84
|USDCADm#
|2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
