Khemathat Thamalongkot

Flawless 888

Khemathat Thamalongkot
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD por mês
crescimento desde 2025 178%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
639
Negociações com lucro:
518 (81.06%)
Negociações com perda:
121 (18.94%)
Melhor negociação:
622.35 THB
Pior negociação:
-307.30 THB
Lucro bruto:
21 259.76 THB (65 650 pips)
Perda bruta:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (3 431.58 THB)
Máximo lucro consecutivo:
3 431.58 THB (57)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
7.59%
Depósito máximo carregado:
64.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
17.14
Negociações longas:
435 (68.08%)
Negociações curtas:
204 (31.92%)
Fator de lucro:
4.74
Valor esperado:
26.25 THB
Lucro médio:
41.04 THB
Perda média:
-37.05 THB
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-774.53 THB)
Máxima perda consecutiva:
-978.64 THB (5)
Crescimento mensal:
92.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
504.06 THB
Máximo:
978.64 THB (6.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.61% (781.63 THB)
Pelo Capital Líquido:
24.47% (2 891.73 THB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 534
EURAUDm# 76
EURGBPm# 26
AUS200Cash 1
AUDCADm# 1
USDCADm# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 484
EURAUDm# 29
EURGBPm# 24
AUS200Cash -1
AUDCADm# 1
USDCADm# 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 42K
EURAUDm# 3.5K
EURGBPm# 949
AUS200Cash -209
AUDCADm# 84
USDCADm# 2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +622.35 THB
Pior negociação: -307 THB
Máximo de vitórias consecutivas: 57
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3 431.58 THB
Máxima perda consecutiva: -774.53 THB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 42" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 02:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 13:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 05:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 06:41
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 05:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
