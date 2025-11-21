- Crescimento
Negociações:
639
Negociações com lucro:
518 (81.06%)
Negociações com perda:
121 (18.94%)
Melhor negociação:
622.35 THB
Pior negociação:
-307.30 THB
Lucro bruto:
21 259.76 THB (65 650 pips)
Perda bruta:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (3 431.58 THB)
Máximo lucro consecutivo:
3 431.58 THB (57)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
7.59%
Depósito máximo carregado:
64.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
17.14
Negociações longas:
435 (68.08%)
Negociações curtas:
204 (31.92%)
Fator de lucro:
4.74
Valor esperado:
26.25 THB
Lucro médio:
41.04 THB
Perda média:
-37.05 THB
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-774.53 THB)
Máxima perda consecutiva:
-978.64 THB (5)
Crescimento mensal:
92.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
504.06 THB
Máximo:
978.64 THB (6.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.61% (781.63 THB)
Pelo Capital Líquido:
24.47% (2 891.73 THB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|534
|EURAUDm#
|76
|EURGBPm#
|26
|AUS200Cash
|1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|484
|EURAUDm#
|29
|EURGBPm#
|24
|AUS200Cash
|-1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|42K
|EURAUDm#
|3.5K
|EURGBPm#
|949
|AUS200Cash
|-209
|AUDCADm#
|84
|USDCADm#
|2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 42" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
