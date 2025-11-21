信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Flawless 888
Khemathat Thamalongkot

Flawless 888

Khemathat Thamalongkot
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 88 USD per 
增长自 2025 174%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
633
盈利交易:
512 (80.88%)
亏损交易:
121 (19.12%)
最好交易:
622.35 THB
最差交易:
-307.30 THB
毛利:
20 813.36 THB (64 790 pips)
毛利亏损:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
最大连续赢利:
51 (2 985.18 THB)
最大连续盈利:
2 985.18 THB (51)
夏普比率:
0.34
交易活动:
7.59%
最大入金加载:
64.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
120
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
16.69
长期交易:
429 (67.77%)
短期交易:
204 (32.23%)
利润因子:
4.64
预期回报:
25.80 THB
平均利润:
40.65 THB
平均损失:
-37.05 THB
最大连续失误:
16 (-774.53 THB)
最大连续亏损:
-978.64 THB (5)
每月增长:
174.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
504.06 THB
最大值:
978.64 THB (6.38%)
相对跌幅:
结余:
7.61% (781.63 THB)
净值:
24.47% (2 891.73 THB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDm# 528
EURAUDm# 76
EURGBPm# 26
AUS200Cash 1
AUDCADm# 1
USDCADm# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDm# 470
EURAUDm# 29
EURGBPm# 24
AUS200Cash -1
AUDCADm# 1
USDCADm# 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDm# 41K
EURAUDm# 3.5K
EURGBPm# 949
AUS200Cash -209
AUDCADm# 84
USDCADm# 2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +622.35 THB
最差交易: -307 THB
最大连续赢利: 51
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2 985.18 THB
最大连续亏损: -774.53 THB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 42 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2025.12.23 02:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 13:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 05:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 06:41
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 05:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载