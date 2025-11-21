- 成长
交易:
633
盈利交易:
512 (80.88%)
亏损交易:
121 (19.12%)
最好交易:
622.35 THB
最差交易:
-307.30 THB
毛利:
20 813.36 THB (64 790 pips)
毛利亏损:
-4 483.22 THB (19 047 pips)
最大连续赢利:
51 (2 985.18 THB)
最大连续盈利:
2 985.18 THB (51)
夏普比率:
0.34
交易活动:
7.59%
最大入金加载:
64.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
120
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
16.69
长期交易:
429 (67.77%)
短期交易:
204 (32.23%)
利润因子:
4.64
预期回报:
25.80 THB
平均利润:
40.65 THB
平均损失:
-37.05 THB
最大连续失误:
16 (-774.53 THB)
最大连续亏损:
-978.64 THB (5)
每月增长:
174.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
504.06 THB
最大值:
978.64 THB (6.38%)
相对跌幅:
结余:
7.61% (781.63 THB)
净值:
24.47% (2 891.73 THB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|528
|EURAUDm#
|76
|EURGBPm#
|26
|AUS200Cash
|1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|470
|EURAUDm#
|29
|EURGBPm#
|24
|AUS200Cash
|-1
|AUDCADm#
|1
|USDCADm#
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|41K
|EURAUDm#
|3.5K
|EURGBPm#
|949
|AUS200Cash
|-209
|AUDCADm#
|84
|USDCADm#
|2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
最好交易: +622.35 THB
最差交易: -307 THB
最大连续赢利: 51
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2 985.18 THB
最大连续亏损: -774.53 THB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 42 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
