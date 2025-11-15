シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AlanSignal
Guanghao Cai

AlanSignal

Guanghao Cai
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
8 (66.66%)
損失トレード:
4 (33.33%)
ベストトレード:
4.41 USD
最悪のトレード:
-4.71 USD
総利益:
20.82 USD (2 841 pips)
総損失:
-7.63 USD (1 050 pips)
最大連続の勝ち:
5 (13.49 USD)
最大連続利益:
13.49 USD (5)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
66.26%
最大入金額:
3.57%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.59
長いトレード:
12 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.73
期待されたペイオフ:
1.10 USD
平均利益:
2.60 USD
平均損失:
-1.91 USD
最大連続の負け:
3 (-5.10 USD)
最大連続損失:
-5.10 USD (3)
月間成長:
4.16%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.10 USD (1.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.82% (4.87 USD)
エクイティによる:
3.85% (10.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD 4
EURNZD 2
AUDCAD 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
USDCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD -4
EURNZD 4
AUDCAD 3
AUDUSD 4
AUDNZD 2
EURGBP 3
EURAUD 2
USDCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD -531
EURNZD 666
AUDCAD 385
AUDUSD 451
AUDNZD 303
EURGBP 226
EURAUD 310
USDCHF -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.41 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +13.49 USD
最大連続損失: -5.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 21
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.30 × 43
ICMarkets-Live03
0.33 × 40
ICMarkets-Live15
0.36 × 33
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 368
Tickmill-Live08
0.38 × 29
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.54 × 97
Tickmill-Live05
0.58 × 273
ICMarkets-Live17
0.58 × 19
ICMarkets-Live07
0.61 × 1221
Tickmill-Live10
0.74 × 72
ICMarkets-Live14
0.75 × 114
Tickmill-Live
0.88 × 1630
Tickmill-Live02
0.88 × 2502
ICMarkets-Live12
0.98 × 807
Tickmill-Live04
1.00 × 1258
40 より多く...
レビューなし
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 22:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
Share of trading days is too low
2025.11.19 23:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 22:19
Share of trading days is too low
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 00:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 00:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください