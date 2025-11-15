- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
8 (66.66%)
損失トレード:
4 (33.33%)
ベストトレード:
4.41 USD
最悪のトレード:
-4.71 USD
総利益:
20.82 USD (2 841 pips)
総損失:
-7.63 USD (1 050 pips)
最大連続の勝ち:
5 (13.49 USD)
最大連続利益:
13.49 USD (5)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
66.26%
最大入金額:
3.57%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.59
長いトレード:
12 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.73
期待されたペイオフ:
1.10 USD
平均利益:
2.60 USD
平均損失:
-1.91 USD
最大連続の負け:
3 (-5.10 USD)
最大連続損失:
-5.10 USD (3)
月間成長:
4.16%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.10 USD (1.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.82% (4.87 USD)
エクイティによる:
3.85% (10.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|4
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|-4
|EURNZD
|4
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|3
|EURAUD
|2
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|-531
|EURNZD
|666
|AUDCAD
|385
|AUDUSD
|451
|AUDNZD
|303
|EURGBP
|226
|EURAUD
|310
|USDCHF
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.41 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +13.49 USD
最大連続損失: -5.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.30 × 43
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 40
|
ICMarkets-Live15
|0.36 × 33
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 368
|
Tickmill-Live08
|0.38 × 29
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.54 × 97
|
Tickmill-Live05
|0.58 × 273
|
ICMarkets-Live17
|0.58 × 19
|
ICMarkets-Live07
|0.61 × 1221
|
Tickmill-Live10
|0.74 × 72
|
ICMarkets-Live14
|0.75 × 114
|
Tickmill-Live
|0.88 × 1630
|
Tickmill-Live02
|0.88 × 2502
|
ICMarkets-Live12
|0.98 × 807
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1258
