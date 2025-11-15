SegnaliSezioni
Guanghao Cai

AlanSignal

Guanghao Cai
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
4.41 USD
Worst Trade:
-2.53 USD
Profitto lordo:
19.11 USD (2 615 pips)
Perdita lorda:
-2.53 USD (347 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
52.69%
Massimo carico di deposito:
3.57%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.55
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.55
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-2.53 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.53 USD (1)
Crescita mensile:
6.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.53 USD (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (2.53 USD)
Per equità:
3.85% (10.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 2
AUDCAD 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
EURNZD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -1
AUDCAD 3
AUDUSD 4
AUDNZD 2
EURGBP 3
EURAUD 2
EURNZD 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -89
AUDCAD 385
AUDUSD 451
AUDNZD 303
EURGBP 226
EURAUD 310
EURNZD 682
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.41 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.49 USD
Massima perdita consecutiva: -2.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
ICMarkets-Live04
0.30 × 43
ICMarkets-Live03
0.33 × 40
ICMarkets-Live15
0.36 × 33
Tickmill-Live08
0.36 × 22
ICMarketsSC-Live09
0.39 × 320
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.54 × 97
Tickmill-Live05
0.58 × 271
ICMarkets-Live17
0.61 × 18
ICMarkets-Live07
0.67 × 1038
Tickmill-Live10
0.76 × 70
ICMarkets-Live14
0.83 × 102
Tickmill-Live04
1.00 × 1226
ICMarkets-Live16
1.00 × 6
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Pepperstone-Demo01
1.00 × 2
40 più
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 22:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
Share of trading days is too low
2025.11.19 23:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 22:19
Share of trading days is too low
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 00:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 00:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
