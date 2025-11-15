- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
4.41 USD
Worst Trade:
-2.53 USD
Profitto lordo:
19.11 USD (2 615 pips)
Perdita lorda:
-2.53 USD (347 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
52.69%
Massimo carico di deposito:
3.57%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.55
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.55
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-2.53 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.53 USD (1)
Crescita mensile:
6.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.53 USD (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (2.53 USD)
Per equità:
3.85% (10.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|EURNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-1
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|3
|EURAUD
|2
|EURNZD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-89
|AUDCAD
|385
|AUDUSD
|451
|AUDNZD
|303
|EURGBP
|226
|EURAUD
|310
|EURNZD
|682
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.41 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.49 USD
Massima perdita consecutiva: -2.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.30 × 43
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 40
|
ICMarkets-Live15
|0.36 × 33
|
Tickmill-Live08
|0.36 × 22
|
ICMarketsSC-Live09
|0.39 × 320
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.54 × 97
|
Tickmill-Live05
|0.58 × 271
|
ICMarkets-Live17
|0.61 × 18
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 1038
|
Tickmill-Live10
|0.76 × 70
|
ICMarkets-Live14
|0.83 × 102
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1226
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
267
USD
USD
4
100%
8
87%
53%
7.55
2.07
USD
USD
4%
1:500