- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
8 (66.66%)
Negociações com perda:
4 (33.33%)
Melhor negociação:
4.41 USD
Pior negociação:
-4.71 USD
Lucro bruto:
20.82 USD (2 841 pips)
Perda bruta:
-7.63 USD (1 050 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (13.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.49 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
66.26%
Depósito máximo carregado:
3.57%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.59
Negociações longas:
12 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.73
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
2.60 USD
Perda média:
-1.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.10 USD (3)
Crescimento mensal:
4.16%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.10 USD (1.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.82% (4.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.85% (10.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD
|4
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD
|-4
|EURNZD
|4
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|3
|EURAUD
|2
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD
|-531
|EURNZD
|666
|AUDCAD
|385
|AUDUSD
|451
|AUDNZD
|303
|EURGBP
|226
|EURAUD
|310
|USDCHF
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.41 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +13.49 USD
Máxima perda consecutiva: -5.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.30 × 43
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 40
|
ICMarkets-Live15
|0.36 × 33
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 368
|
Tickmill-Live08
|0.38 × 29
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.54 × 97
|
Tickmill-Live05
|0.58 × 273
|
ICMarkets-Live17
|0.58 × 19
|
ICMarkets-Live07
|0.61 × 1221
|
Tickmill-Live10
|0.74 × 72
|
ICMarkets-Live14
|0.75 × 114
|
Tickmill-Live
|0.88 × 1630
|
Tickmill-Live02
|0.88 × 2502
|
ICMarkets-Live12
|0.98 × 807
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1258
