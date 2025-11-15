- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
4.41 USD
En kötü işlem:
-2.53 USD
Brüt kâr:
19.11 USD (2 615 pips)
Brüt zarar:
-2.53 USD (347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (13.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.49 USD (5)
Sharpe oranı:
1.07
Alım-satım etkinliği:
52.69%
Maks. mevduat yükü:
3.57%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.55
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7.55
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-2.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.53 USD (1)
Aylık büyüme:
6.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.53 USD (0.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.96% (2.53 USD)
Varlığa göre:
3.85% (10.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|EURNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|-1
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|3
|EURAUD
|2
|EURNZD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-89
|AUDCAD
|385
|AUDUSD
|451
|AUDNZD
|303
|EURGBP
|226
|EURAUD
|310
|EURNZD
|682
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.41 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.30 × 43
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 40
|
ICMarkets-Live15
|0.36 × 33
|
Tickmill-Live08
|0.36 × 22
|
ICMarketsSC-Live09
|0.39 × 320
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.54 × 97
|
Tickmill-Live05
|0.58 × 271
|
ICMarkets-Live17
|0.61 × 18
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 1038
|
Tickmill-Live10
|0.76 × 70
|
ICMarkets-Live14
|0.83 × 102
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1226
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
267
USD
USD
4
100%
8
87%
53%
7.55
2.07
USD
USD
4%
1:500