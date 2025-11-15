SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AlanSignal
Guanghao Cai

AlanSignal

Guanghao Cai
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 5%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
8 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
4 (33.33%)
Mejor transacción:
4.41 USD
Peor transacción:
-4.71 USD
Beneficio Bruto:
20.82 USD (2 841 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.63 USD (1 050 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (13.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.49 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
66.26%
Carga máxima del depósito:
3.57%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.59
Transacciones Largas:
12 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.73
Beneficio Esperado:
1.10 USD
Beneficio medio:
2.60 USD
Pérdidas medias:
-1.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.10 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.16%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5.10 USD (1.90%)
Reducción relativa:
De balance:
1.82% (4.87 USD)
De fondos:
3.85% (10.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 4
EURNZD 2
AUDCAD 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
USDCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD -4
EURNZD 4
AUDCAD 3
AUDUSD 4
AUDNZD 2
EURGBP 3
EURAUD 2
USDCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD -531
EURNZD 666
AUDCAD 385
AUDUSD 451
AUDNZD 303
EURGBP 226
EURAUD 310
USDCHF -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.41 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +13.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 21
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.30 × 43
ICMarkets-Live03
0.33 × 40
ICMarkets-Live15
0.36 × 33
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 368
Tickmill-Live08
0.38 × 29
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.54 × 97
Tickmill-Live05
0.58 × 273
ICMarkets-Live17
0.58 × 19
ICMarkets-Live07
0.61 × 1221
Tickmill-Live10
0.74 × 72
ICMarkets-Live14
0.75 × 114
Tickmill-Live
0.88 × 1630
Tickmill-Live02
0.88 × 2502
ICMarkets-Live12
0.98 × 807
Tickmill-Live04
1.00 × 1258
otros 40...
No hay comentarios
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 22:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
Share of trading days is too low
2025.11.19 23:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 22:19
Share of trading days is too low
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 00:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 00:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
