- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
8 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
4 (33.33%)
Mejor transacción:
4.41 USD
Peor transacción:
-4.71 USD
Beneficio Bruto:
20.82 USD (2 841 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.63 USD (1 050 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (13.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.49 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
66.26%
Carga máxima del depósito:
3.57%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.59
Transacciones Largas:
12 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.73
Beneficio Esperado:
1.10 USD
Beneficio medio:
2.60 USD
Pérdidas medias:
-1.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.10 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.16%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5.10 USD (1.90%)
Reducción relativa:
De balance:
1.82% (4.87 USD)
De fondos:
3.85% (10.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCAD
|4
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCAD
|-4
|EURNZD
|4
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|3
|EURAUD
|2
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCAD
|-531
|EURNZD
|666
|AUDCAD
|385
|AUDUSD
|451
|AUDNZD
|303
|EURGBP
|226
|EURAUD
|310
|USDCHF
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.41 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +13.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.30 × 43
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 40
|
ICMarkets-Live15
|0.36 × 33
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 368
|
Tickmill-Live08
|0.38 × 29
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.54 × 97
|
Tickmill-Live05
|0.58 × 273
|
ICMarkets-Live17
|0.58 × 19
|
ICMarkets-Live07
|0.61 × 1221
|
Tickmill-Live10
|0.74 × 72
|
ICMarkets-Live14
|0.75 × 114
|
Tickmill-Live
|0.88 × 1630
|
Tickmill-Live02
|0.88 × 2502
|
ICMarkets-Live12
|0.98 × 807
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1258
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
263
USD
USD
6
91%
12
66%
66%
2.72
1.10
USD
USD
4%
1:500