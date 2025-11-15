СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AlanSignal
Guanghao Cai

AlanSignal

Guanghao Cai
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
8 (66.66%)
Убыточных трейдов:
4 (33.33%)
Лучший трейд:
4.41 USD
Худший трейд:
-4.71 USD
Общая прибыль:
20.82 USD (2 841 pips)
Общий убыток:
-7.63 USD (1 050 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (13.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.49 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
66.26%
Макс. загрузка депозита:
3.57%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
12 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.73
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-1.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.10 USD (3)
Прирост в месяц:
4.16%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.10 USD (1.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.82% (4.87 USD)
По эквити:
3.85% (10.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 4
EURNZD 2
AUDCAD 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
USDCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD -4
EURNZD 4
AUDCAD 3
AUDUSD 4
AUDNZD 2
EURGBP 3
EURAUD 2
USDCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD -531
EURNZD 666
AUDCAD 385
AUDUSD 451
AUDNZD 303
EURGBP 226
EURAUD 310
USDCHF -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.41 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.49 USD
Макс. убыток в серии: -5.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 21
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.30 × 43
ICMarkets-Live03
0.33 × 40
ICMarkets-Live15
0.36 × 33
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 368
Tickmill-Live08
0.38 × 29
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.54 × 97
Tickmill-Live05
0.58 × 273
ICMarkets-Live17
0.58 × 19
ICMarkets-Live07
0.61 × 1221
Tickmill-Live10
0.74 × 72
ICMarkets-Live14
0.75 × 114
Tickmill-Live
0.88 × 1630
Tickmill-Live02
0.88 × 2502
ICMarkets-Live12
0.98 × 807
Tickmill-Live04
1.00 × 1258
еще 40...
Нет отзывов
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 22:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
Share of trading days is too low
2025.11.19 23:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 22:19
Share of trading days is too low
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 00:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 00:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
