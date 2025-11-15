Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlphaTradex2-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 7 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 21 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live33 0.15 × 20 ICMarkets-Live05 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live12 0.25 × 4 ICMarkets-Live04 0.30 × 43 ICMarkets-Live03 0.33 × 40 ICMarkets-Live15 0.36 × 33 ICMarketsSC-Live09 0.38 × 368 Tickmill-Live08 0.38 × 29 FPMarkets-Live3 0.50 × 2 ICMarkets-Live18 0.54 × 97 Tickmill-Live05 0.58 × 273 ICMarkets-Live17 0.58 × 19 ICMarkets-Live07 0.61 × 1221 Tickmill-Live10 0.74 × 72 ICMarkets-Live14 0.75 × 114 Tickmill-Live 0.88 × 1630 Tickmill-Live02 0.88 × 2502 ICMarkets-Live12 0.98 × 807 Tickmill-Live04 1.00 × 1258 еще 40...