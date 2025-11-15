- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
8 (66.66%)
Убыточных трейдов:
4 (33.33%)
Лучший трейд:
4.41 USD
Худший трейд:
-4.71 USD
Общая прибыль:
20.82 USD (2 841 pips)
Общий убыток:
-7.63 USD (1 050 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (13.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.49 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
66.26%
Макс. загрузка депозита:
3.57%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
12 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.73
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-1.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.10 USD (3)
Прирост в месяц:
4.16%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.10 USD (1.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.82% (4.87 USD)
По эквити:
3.85% (10.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|4
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|-4
|EURNZD
|4
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|3
|EURAUD
|2
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|-531
|EURNZD
|666
|AUDCAD
|385
|AUDUSD
|451
|AUDNZD
|303
|EURGBP
|226
|EURAUD
|310
|USDCHF
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.41 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.49 USD
Макс. убыток в серии: -5.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.30 × 43
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 40
|
ICMarkets-Live15
|0.36 × 33
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 368
|
Tickmill-Live08
|0.38 × 29
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.54 × 97
|
Tickmill-Live05
|0.58 × 273
|
ICMarkets-Live17
|0.58 × 19
|
ICMarkets-Live07
|0.61 × 1221
|
Tickmill-Live10
|0.74 × 72
|
ICMarkets-Live14
|0.75 × 114
|
Tickmill-Live
|0.88 × 1630
|
Tickmill-Live02
|0.88 × 2502
|
ICMarkets-Live12
|0.98 × 807
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1258
Нет отзывов
