- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
8 (66.66%)
亏损交易:
4 (33.33%)
最好交易:
4.41 USD
最差交易:
-4.71 USD
毛利:
20.82 USD (2 841 pips)
毛利亏损:
-7.63 USD (1 050 pips)
最大连续赢利:
5 (13.49 USD)
最大连续盈利:
13.49 USD (5)
夏普比率:
0.45
交易活动:
66.26%
最大入金加载:
3.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.59
长期交易:
12 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.73
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
2.60 USD
平均损失:
-1.91 USD
最大连续失误:
3 (-5.10 USD)
最大连续亏损:
-5.10 USD (3)
每月增长:
4.16%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.10 USD (1.90%)
相对跌幅:
结余:
1.82% (4.87 USD)
净值:
3.85% (10.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|4
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|-4
|EURNZD
|4
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|3
|EURAUD
|2
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|-531
|EURNZD
|666
|AUDCAD
|385
|AUDUSD
|451
|AUDNZD
|303
|EURGBP
|226
|EURAUD
|310
|USDCHF
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.41 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.49 USD
最大连续亏损: -5.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 21
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.30 × 43
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 40
|
ICMarkets-Live15
|0.36 × 33
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 368
|
Tickmill-Live08
|0.38 × 29
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.54 × 97
|
Tickmill-Live05
|0.58 × 273
|
ICMarkets-Live17
|0.58 × 19
|
ICMarkets-Live07
|0.61 × 1221
|
Tickmill-Live10
|0.74 × 72
|
ICMarkets-Live14
|0.75 × 114
|
Tickmill-Live
|0.88 × 1630
|
Tickmill-Live02
|0.88 × 2502
|
ICMarkets-Live12
|0.98 × 807
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1258
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
263
USD
USD
6
91%
12
66%
66%
2.72
1.10
USD
USD
4%
1:500