Guanghao Cai

AlanSignal

Guanghao Cai
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
8 (66.66%)
亏损交易:
4 (33.33%)
最好交易:
4.41 USD
最差交易:
-4.71 USD
毛利:
20.82 USD (2 841 pips)
毛利亏损:
-7.63 USD (1 050 pips)
最大连续赢利:
5 (13.49 USD)
最大连续盈利:
13.49 USD (5)
夏普比率:
0.45
交易活动:
66.26%
最大入金加载:
3.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.59
长期交易:
12 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.73
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
2.60 USD
平均损失:
-1.91 USD
最大连续失误:
3 (-5.10 USD)
最大连续亏损:
-5.10 USD (3)
每月增长:
4.16%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.10 USD (1.90%)
相对跌幅:
结余:
1.82% (4.87 USD)
净值:
3.85% (10.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 4
EURNZD 2
AUDCAD 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
USDCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD -4
EURNZD 4
AUDCAD 3
AUDUSD 4
AUDNZD 2
EURGBP 3
EURAUD 2
USDCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD -531
EURNZD 666
AUDCAD 385
AUDUSD 451
AUDNZD 303
EURGBP 226
EURAUD 310
USDCHF -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.41 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.49 USD
最大连续亏损: -5.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 21
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.15 × 20
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.30 × 43
ICMarkets-Live03
0.33 × 40
ICMarkets-Live15
0.36 × 33
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 368
Tickmill-Live08
0.38 × 29
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.54 × 97
Tickmill-Live05
0.58 × 273
ICMarkets-Live17
0.58 × 19
ICMarkets-Live07
0.61 × 1221
Tickmill-Live10
0.74 × 72
ICMarkets-Live14
0.75 × 114
Tickmill-Live
0.88 × 1630
Tickmill-Live02
0.88 × 2502
ICMarkets-Live12
0.98 × 807
Tickmill-Live04
1.00 × 1258
40 更多...
没有评论
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 22:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
Share of trading days is too low
2025.11.19 23:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 22:19
Share of trading days is too low
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 00:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 00:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载