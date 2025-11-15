- 자본
- 축소
트레이드:
14
이익 거래:
10 (71.42%)
손실 거래:
4 (28.57%)
최고의 거래:
4.41 USD
최악의 거래:
-4.71 USD
총 수익:
24.68 USD (3 527 pips)
총 손실:
-7.63 USD (1 050 pips)
연속 최대 이익:
5 (13.49 USD)
연속 최대 이익:
13.49 USD (5)
샤프 비율:
0.52
거래 활동:
58.04%
최대 입금량:
4.26%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
3.34
롱(주식매수):
14 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
3.23
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
2.47 USD
평균 손실:
-1.91 USD
연속 최대 손실:
3 (-5.10 USD)
연속 최대 손실:
-5.10 USD (3)
월별 성장률:
3.19%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.10 USD (1.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.82% (4.87 USD)
자본금별:
4.46% (11.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|4
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|USDCHF
|1
|USDCNH
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|-4
|EURNZD
|4
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|3
|EURAUD
|2
|USDCHF
|0
|USDCNH
|0
|NZDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|-531
|EURNZD
|666
|AUDCAD
|385
|AUDUSD
|451
|AUDNZD
|303
|EURGBP
|226
|EURAUD
|310
|USDCHF
|-19
|USDCNH
|330
|NZDUSD
|356
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.41 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +13.49 USD
연속 최대 손실: -5.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.30 × 43
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 40
|
ICMarketsSC-Live09
|0.33 × 420
|
ICMarketsSC-Live33
|0.36 × 25
|
ICMarkets-Live15
|0.36 × 33
|
Tickmill-Live08
|0.38 × 29
|
ICMarkets-Live19
|0.42 × 45
|
ICMarkets-Live17
|0.52 × 21
|
ICMarkets-Live18
|0.54 × 97
|
ICMarkets-Live07
|0.56 × 1385
|
Tickmill-Live10
|0.63 × 88
|
Tickmill-Live05
|0.68 × 299
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 117
|
Tickmill-Live02
|0.77 × 2991
|
Tickmill-Live
|0.84 × 1916
|
ICMarkets-Live12
|0.96 × 819
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
