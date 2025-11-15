리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live06 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 8 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 AlphaTradex2-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live12 0.25 × 4 ICMarkets-Live04 0.30 × 43 ICMarkets-Live03 0.33 × 40 ICMarketsSC-Live09 0.33 × 420 ICMarketsSC-Live33 0.36 × 25 ICMarkets-Live15 0.36 × 33 Tickmill-Live08 0.38 × 29 ICMarkets-Live19 0.42 × 45 ICMarkets-Live17 0.52 × 21 ICMarkets-Live18 0.54 × 97 ICMarkets-Live07 0.56 × 1385 Tickmill-Live10 0.63 × 88 Tickmill-Live05 0.68 × 299 ICMarkets-Live14 0.73 × 117 Tickmill-Live02 0.77 × 2991 Tickmill-Live 0.84 × 1916 ICMarkets-Live12 0.96 × 819 ICMarkets-Live16 1.00 × 6 VantageFXInternational-Live 2 1.00 × 1 41 더...