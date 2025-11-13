SignaleKategorien
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer04

Mohammad Zahirul Islam
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 110%
XMGlobal-Real 5
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 985
Gewinntrades:
1 450 (73.04%)
Verlusttrades:
535 (26.95%)
Bester Trade:
56.47 USD
Schlechtester Trade:
-110.89 USD
Bruttoprofit:
10 851.77 USD (9 280 722 pips)
Bruttoverlust:
-9 334.00 USD (8 683 271 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (76.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
161.58 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.15%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
16 Tage
Erholungsfaktor:
1.69
Long-Positionen:
1 114 (56.12%)
Short-Positionen:
871 (43.88%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-79.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-110.89 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.00%
Jahresprognose:
60.67%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.87 USD
Maximaler:
897.08 USD (39.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.90% (897.08 USD)
Kapital:
34.36% (436.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDmicro 1726
EURUSDmicro 216
USDCHFmicro 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDmicro 1.5K
EURUSDmicro 58
USDCHFmicro -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDmicro 596K
EURUSDmicro 2.4K
USDCHFmicro -887
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +56.47 USD
Schlechtester Trade: -111 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +76.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
No swaps are charged on the signal account
