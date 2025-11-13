- 자본
- 축소
트레이드:
2 006
이익 거래:
1 464 (72.98%)
손실 거래:
542 (27.02%)
최고의 거래:
56.47 USD
최악의 거래:
-110.89 USD
총 수익:
10 991.05 USD (9 358 092 pips)
총 손실:
-9 463.53 USD (8 773 252 pips)
연속 최대 이익:
39 (76.94 USD)
연속 최대 이익:
161.58 USD (4)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.15%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
16 일
회복 요인:
1.70
롱(주식매수):
1 130 (56.33%)
숏(주식차입매도):
876 (43.67%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.76 USD
평균 이익:
7.51 USD
평균 손실:
-17.46 USD
연속 최대 손실:
10 (-79.03 USD)
연속 최대 손실:
-110.89 USD (1)
월별 성장률:
6.34%
연간 예측:
76.88%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.87 USD
최대한의:
897.08 USD (39.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.90% (897.08 USD)
자본금별:
34.36% (436.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1747
|EURUSDmicro
|216
|USDCHFmicro
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDmicro
|1.5K
|EURUSDmicro
|58
|USDCHFmicro
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDmicro
|583K
|EURUSDmicro
|2.4K
|USDCHFmicro
|-887
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +56.47 USD
최악의 거래: -111 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +76.94 USD
연속 최대 손실: -79.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
111%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
65
98%
2 006
72%
100%
1.16
0.76
USD
USD
40%
1:100