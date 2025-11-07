- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
580
利益トレード:
302 (52.06%)
損失トレード:
278 (47.93%)
ベストトレード:
249.85 USD
最悪のトレード:
-259.80 USD
総利益:
9 653.99 USD (311 886 pips)
総損失:
-8 848.05 USD (252 153 pips)
最大連続の勝ち:
12 (236.57 USD)
最大連続利益:
853.35 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
69.24%
最大入金額:
20.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.53
長いトレード:
357 (61.55%)
短いトレード:
223 (38.45%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.39 USD
平均利益:
31.97 USD
平均損失:
-31.83 USD
最大連続の負け:
11 (-367.66 USD)
最大連続損失:
-367.66 USD (11)
月間成長:
13.03%
年間予想:
158.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
355.56 USD
最大の:
1 519.68 USD (60.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.91% (922.37 USD)
エクイティによる:
25.21% (96.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|373
|WTI
|149
|EURUSDu
|15
|GBPUSDu
|14
|USDJPYu
|10
|AUDUSDu
|8
|USDCADu
|6
|GBPJPYu
|3
|EURJPYu
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDu
|1.1K
|WTI
|-420
|EURUSDu
|13
|GBPUSDu
|188
|USDJPYu
|-122
|AUDUSDu
|0
|USDCADu
|42
|GBPJPYu
|-44
|EURJPYu
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDu
|53K
|WTI
|-308
|EURUSDu
|677
|GBPUSDu
|9.4K
|USDJPYu
|-6K
|AUDUSDu
|17
|USDCADu
|3K
|GBPJPYu
|-2.6K
|EURJPYu
|2.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +249.85 USD
最悪のトレード: -260 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +236.57 USD
最大連続損失: -367.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
94%
0
0
USD
USD
347
USD
USD
47
0%
580
52%
69%
1.09
1.39
USD
USD
75%
1:500