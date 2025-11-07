シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tabe Puang
Rizki Anandar

Tabe Puang

Rizki Anandar
レビュー0件
信頼性
47週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 94%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
580
利益トレード:
302 (52.06%)
損失トレード:
278 (47.93%)
ベストトレード:
249.85 USD
最悪のトレード:
-259.80 USD
総利益:
9 653.99 USD (311 886 pips)
総損失:
-8 848.05 USD (252 153 pips)
最大連続の勝ち:
12 (236.57 USD)
最大連続利益:
853.35 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
69.24%
最大入金額:
20.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.53
長いトレード:
357 (61.55%)
短いトレード:
223 (38.45%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.39 USD
平均利益:
31.97 USD
平均損失:
-31.83 USD
最大連続の負け:
11 (-367.66 USD)
最大連続損失:
-367.66 USD (11)
月間成長:
13.03%
年間予想:
158.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
355.56 USD
最大の:
1 519.68 USD (60.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.91% (922.37 USD)
エクイティによる:
25.21% (96.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDu 373
WTI 149
EURUSDu 15
GBPUSDu 14
USDJPYu 10
AUDUSDu 8
USDCADu 6
GBPJPYu 3
EURJPYu 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDu 1.1K
WTI -420
EURUSDu 13
GBPUSDu 188
USDJPYu -122
AUDUSDu 0
USDCADu 42
GBPJPYu -44
EURJPYu 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDu 53K
WTI -308
EURUSDu 677
GBPUSDu 9.4K
USDJPYu -6K
AUDUSDu 17
USDCADu 3K
GBPJPYu -2.6K
EURJPYu 2.3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +249.85 USD
最悪のトレード: -260 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +236.57 USD
最大連続損失: -367.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.71% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
A large drawdown may occur on the account again
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Tabe Puang
30 USD/月
94%
0
0
USD
347
USD
47
0%
580
52%
69%
1.09
1.39
USD
75%
1:500
