Rizki Anandar

Tabe Puang

Rizki Anandar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
48 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -10%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
583
Gewinntrades:
303 (51.97%)
Verlusttrades:
280 (48.03%)
Bester Trade:
249.85 USD
Schlechtester Trade:
-259.80 USD
Bruttoprofit:
9 653.99 USD (311 886 pips)
Bruttoverlust:
-9 033.95 USD (255 867 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (236.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
853.35 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
69.24%
Max deposit load:
20.88%
Letzter Trade:
37 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.41
Long-Positionen:
360 (61.75%)
Short-Positionen:
223 (38.25%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
1.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-367.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-367.66 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-47.54%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
355.56 USD
Maximaler:
1 519.68 USD (60.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.91% (922.37 USD)
Kapital:
25.21% (96.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDu 376
WTI 149
EURUSDu 15
GBPUSDu 14
USDJPYu 10
AUDUSDu 8
USDCADu 6
GBPJPYu 3
EURJPYu 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDu 932
WTI -420
EURUSDu 13
GBPUSDu 188
USDJPYu -122
AUDUSDu 0
USDCADu 42
GBPJPYu -44
EURJPYu 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDu 50K
WTI -308
EURUSDu 677
GBPUSDu 9.4K
USDJPYu -6K
AUDUSDu 17
USDCADu 3K
GBPJPYu -2.6K
EURJPYu 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +249.85 USD
Schlechtester Trade: -260 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +236.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -367.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.71% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tabe Puang
30 USD pro Monat
-10%
0
0
USD
161
USD
48
0%
583
51%
69%
1.06
1.06
USD
75%
1:500
