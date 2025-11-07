- 자본
- 축소
트레이드:
590
이익 거래:
308 (52.20%)
손실 거래:
282 (47.80%)
최고의 거래:
249.85 USD
최악의 거래:
-259.80 USD
총 수익:
9 706.52 USD (317 139 pips)
총 손실:
-9 190.25 USD (258 990 pips)
연속 최대 이익:
12 (236.57 USD)
연속 최대 이익:
853.35 USD (8)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
55.36%
최대 입금량:
88.89%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.34
롱(주식매수):
362 (61.36%)
숏(주식차입매도):
228 (38.64%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
31.51 USD
평균 손실:
-32.59 USD
연속 최대 손실:
11 (-367.66 USD)
연속 최대 손실:
-367.66 USD (11)
월별 성장률:
-77.63%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
355.56 USD
최대한의:
1 519.68 USD (60.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.09% (524.85 USD)
자본금별:
79.75% (8.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|383
|WTI
|149
|EURUSDu
|15
|GBPUSDu
|14
|USDJPYu
|10
|AUDUSDu
|8
|USDCADu
|6
|GBPJPYu
|3
|EURJPYu
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDu
|828
|WTI
|-420
|EURUSDu
|13
|GBPUSDu
|188
|USDJPYu
|-122
|AUDUSDu
|0
|USDCADu
|42
|GBPJPYu
|-44
|EURJPYu
|30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDu
|52K
|WTI
|-308
|EURUSDu
|677
|GBPUSDu
|9.4K
|USDJPYu
|-6K
|AUDUSDu
|17
|USDCADu
|3K
|GBPJPYu
|-2.6K
|EURJPYu
|2.3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +249.85 USD
최악의 거래: -260 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +236.57 USD
연속 최대 손실: -367.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
