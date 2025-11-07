시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Tabe Puang
Rizki Anandar

Tabe Puang

Rizki Anandar
0 리뷰
50
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -68%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
590
이익 거래:
308 (52.20%)
손실 거래:
282 (47.80%)
최고의 거래:
249.85 USD
최악의 거래:
-259.80 USD
총 수익:
9 706.52 USD (317 139 pips)
총 손실:
-9 190.25 USD (258 990 pips)
연속 최대 이익:
12 (236.57 USD)
연속 최대 이익:
853.35 USD (8)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
55.36%
최대 입금량:
88.89%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.34
롱(주식매수):
362 (61.36%)
숏(주식차입매도):
228 (38.64%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
31.51 USD
평균 손실:
-32.59 USD
연속 최대 손실:
11 (-367.66 USD)
연속 최대 손실:
-367.66 USD (11)
월별 성장률:
-77.63%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
355.56 USD
최대한의:
1 519.68 USD (60.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.09% (524.85 USD)
자본금별:
79.75% (8.86 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDu 383
WTI 149
EURUSDu 15
GBPUSDu 14
USDJPYu 10
AUDUSDu 8
USDCADu 6
GBPJPYu 3
EURJPYu 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDu 828
WTI -420
EURUSDu 13
GBPUSDu 188
USDJPYu -122
AUDUSDu 0
USDCADu 42
GBPJPYu -44
EURJPYu 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDu 52K
WTI -308
EURUSDu 677
GBPUSDu 9.4K
USDJPYu -6K
AUDUSDu 17
USDCADu 3K
GBPJPYu -2.6K
EURJPYu 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +249.85 USD
최악의 거래: -260 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +236.57 USD
연속 최대 손실: -367.66 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.08 03:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 02:02
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 18:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 16:53
High current drawdown in 68% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 256% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.71% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
A large drawdown may occur on the account again
