Negociações:
580
Negociações com lucro:
302 (52.06%)
Negociações com perda:
278 (47.93%)
Melhor negociação:
249.85 USD
Pior negociação:
-259.80 USD
Lucro bruto:
9 653.99 USD (311 886 pips)
Perda bruta:
-8 848.05 USD (252 153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (236.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
853.35 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
69.24%
Depósito máximo carregado:
20.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
357 (61.55%)
Negociações curtas:
223 (38.45%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
31.97 USD
Perda média:
-31.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-367.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-367.66 USD (11)
Crescimento mensal:
13.03%
Previsão anual:
158.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
355.56 USD
Máximo:
1 519.68 USD (60.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.91% (922.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.21% (96.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|373
|WTI
|149
|EURUSDu
|15
|GBPUSDu
|14
|USDJPYu
|10
|AUDUSDu
|8
|USDCADu
|6
|GBPJPYu
|3
|EURJPYu
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDu
|1.1K
|WTI
|-420
|EURUSDu
|13
|GBPUSDu
|188
|USDJPYu
|-122
|AUDUSDu
|0
|USDCADu
|42
|GBPJPYu
|-44
|EURJPYu
|30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDu
|53K
|WTI
|-308
|EURUSDu
|677
|GBPUSDu
|9.4K
|USDJPYu
|-6K
|AUDUSDu
|17
|USDCADu
|3K
|GBPJPYu
|-2.6K
|EURJPYu
|2.3K
Melhor negociação: +249.85 USD
Pior negociação: -260 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +236.57 USD
Máxima perda consecutiva: -367.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
