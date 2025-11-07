SinaisSeções
Rizki Anandar

Tabe Puang

Rizki Anandar
0 comentários
Confiabilidade
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 94%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
580
Negociações com lucro:
302 (52.06%)
Negociações com perda:
278 (47.93%)
Melhor negociação:
249.85 USD
Pior negociação:
-259.80 USD
Lucro bruto:
9 653.99 USD (311 886 pips)
Perda bruta:
-8 848.05 USD (252 153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (236.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
853.35 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
69.24%
Depósito máximo carregado:
20.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
357 (61.55%)
Negociações curtas:
223 (38.45%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
31.97 USD
Perda média:
-31.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-367.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-367.66 USD (11)
Crescimento mensal:
13.03%
Previsão anual:
158.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
355.56 USD
Máximo:
1 519.68 USD (60.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.91% (922.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.21% (96.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDu 373
WTI 149
EURUSDu 15
GBPUSDu 14
USDJPYu 10
AUDUSDu 8
USDCADu 6
GBPJPYu 3
EURJPYu 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDu 1.1K
WTI -420
EURUSDu 13
GBPUSDu 188
USDJPYu -122
AUDUSDu 0
USDCADu 42
GBPJPYu -44
EURJPYu 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDu 53K
WTI -308
EURUSDu 677
GBPUSDu 9.4K
USDJPYu -6K
AUDUSDu 17
USDCADu 3K
GBPJPYu -2.6K
EURJPYu 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +249.85 USD
Pior negociação: -260 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +236.57 USD
Máxima perda consecutiva: -367.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.71% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
A large drawdown may occur on the account again
