Rizki Anandar

Tabe Puang

Rizki Anandar
0条评论
可靠性
47
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 94%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
580
盈利交易:
302 (52.06%)
亏损交易:
278 (47.93%)
最好交易:
249.85 USD
最差交易:
-259.80 USD
毛利:
9 653.99 USD (311 886 pips)
毛利亏损:
-8 848.00 USD (252 153 pips)
最大连续赢利:
12 (236.57 USD)
最大连续盈利:
853.35 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
73.23%
最大入金加载:
20.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.53
长期交易:
357 (61.55%)
短期交易:
223 (38.45%)
利润因子:
1.09
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
31.97 USD
平均损失:
-31.83 USD
最大连续失误:
11 (-367.66 USD)
最大连续亏损:
-367.66 USD (11)
每月增长:
-2.89%
年度预测:
-35.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
355.56 USD
最大值:
1 519.68 USD (60.76%)
相对跌幅:
结余:
74.91% (922.37 USD)
净值:
25.21% (96.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDu 373
WTI 149
EURUSDu 15
GBPUSDu 14
USDJPYu 10
AUDUSDu 8
USDCADu 6
GBPJPYu 3
EURJPYu 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDu 1.1K
WTI -420
EURUSDu 13
GBPUSDu 188
USDJPYu -122
AUDUSDu 0
USDCADu 42
GBPJPYu -44
EURJPYu 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDu 53K
WTI -308
EURUSDu 677
GBPUSDu 9.4K
USDJPYu -6K
AUDUSDu 17
USDCADu 3K
GBPJPYu -2.6K
EURJPYu 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +249.85 USD
最差交易: -260 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +236.57 USD
最大连续亏损: -367.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.71% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
A large drawdown may occur on the account again
