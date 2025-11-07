- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
580
盈利交易:
302 (52.06%)
亏损交易:
278 (47.93%)
最好交易:
249.85 USD
最差交易:
-259.80 USD
毛利:
9 653.99 USD (311 886 pips)
毛利亏损:
-8 848.00 USD (252 153 pips)
最大连续赢利:
12 (236.57 USD)
最大连续盈利:
853.35 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
73.23%
最大入金加载:
20.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.53
长期交易:
357 (61.55%)
短期交易:
223 (38.45%)
利润因子:
1.09
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
31.97 USD
平均损失:
-31.83 USD
最大连续失误:
11 (-367.66 USD)
最大连续亏损:
-367.66 USD (11)
每月增长:
-2.89%
年度预测:
-35.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
355.56 USD
最大值:
1 519.68 USD (60.76%)
相对跌幅:
结余:
74.91% (922.37 USD)
净值:
25.21% (96.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|373
|WTI
|149
|EURUSDu
|15
|GBPUSDu
|14
|USDJPYu
|10
|AUDUSDu
|8
|USDCADu
|6
|GBPJPYu
|3
|EURJPYu
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDu
|1.1K
|WTI
|-420
|EURUSDu
|13
|GBPUSDu
|188
|USDJPYu
|-122
|AUDUSDu
|0
|USDCADu
|42
|GBPJPYu
|-44
|EURJPYu
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDu
|53K
|WTI
|-308
|EURUSDu
|677
|GBPUSDu
|9.4K
|USDJPYu
|-6K
|AUDUSDu
|17
|USDCADu
|3K
|GBPJPYu
|-2.6K
|EURJPYu
|2.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +249.85 USD
最差交易: -260 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +236.57 USD
最大连续亏损: -367.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
