Rizki Anandar

Tabe Puang

Rizki Anandar
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 85%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
502
Bénéfice trades:
256 (50.99%)
Perte trades:
246 (49.00%)
Meilleure transaction:
175.20 USD
Pire transaction:
-113.00 USD
Bénéfice brut:
6 437.50 USD (253 125 pips)
Perte brute:
-5 827.02 USD (193 723 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (236.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.11 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.68%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.07
Longs trades:
306 (60.96%)
Courts trades:
196 (39.04%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
25.15 USD
Perte moyenne:
-23.69 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-367.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-367.66 USD (11)
Croissance mensuelle:
11.92%
Prévision annuelle:
144.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
355.56 USD
Maximal:
571.91 USD (47.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.20% (571.90 USD)
Par fonds propres:
0.57% (10.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDu 312
WTI 132
EURUSDu 15
GBPUSDu 14
USDJPYu 10
AUDUSDu 8
USDCADu 6
GBPJPYu 3
EURJPYu 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDu 1K
WTI -521
EURUSDu 13
GBPUSDu 188
USDJPYu -122
AUDUSDu 0
USDCADu 42
GBPJPYu -44
EURJPYu 30
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDu 53K
WTI -797
EURUSDu 677
GBPUSDu 9.4K
USDJPYu -6K
AUDUSDu 17
USDCADu 3K
GBPJPYu -2.6K
EURJPYu 2.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +175.20 USD
Pire transaction: -113 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +236.57 USD
Perte consécutive maximale: -367.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.07 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.71% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
A large drawdown may occur on the account again
