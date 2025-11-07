СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tabe Puang
Rizki Anandar

Tabe Puang

Rizki Anandar
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 94%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
580
Прибыльных трейдов:
302 (52.06%)
Убыточных трейдов:
278 (47.93%)
Лучший трейд:
249.85 USD
Худший трейд:
-259.80 USD
Общая прибыль:
9 653.99 USD (311 886 pips)
Общий убыток:
-8 848.00 USD (252 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (236.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
853.35 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
73.23%
Макс. загрузка депозита:
20.88%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
357 (61.55%)
Коротких трейдов:
223 (38.45%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
31.97 USD
Средний убыток:
-31.83 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-367.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-367.66 USD (11)
Прирост в месяц:
-2.89%
Годовой прогноз:
-35.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
355.56 USD
Максимальная:
1 519.68 USD (60.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.91% (922.37 USD)
По эквити:
25.21% (96.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDu 373
WTI 149
EURUSDu 15
GBPUSDu 14
USDJPYu 10
AUDUSDu 8
USDCADu 6
GBPJPYu 3
EURJPYu 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDu 1.1K
WTI -420
EURUSDu 13
GBPUSDu 188
USDJPYu -122
AUDUSDu 0
USDCADu 42
GBPJPYu -44
EURJPYu 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDu 53K
WTI -308
EURUSDu 677
GBPUSDu 9.4K
USDJPYu -6K
AUDUSDu 17
USDCADu 3K
GBPJPYu -2.6K
EURJPYu 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +249.85 USD
Худший трейд: -260 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +236.57 USD
Макс. убыток в серии: -367.66 USD

Нет отзывов
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.71% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
A large drawdown may occur on the account again
