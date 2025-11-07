- Прирост
Всего трейдов:
580
Прибыльных трейдов:
302 (52.06%)
Убыточных трейдов:
278 (47.93%)
Лучший трейд:
249.85 USD
Худший трейд:
-259.80 USD
Общая прибыль:
9 653.99 USD (311 886 pips)
Общий убыток:
-8 848.00 USD (252 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (236.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
853.35 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
73.23%
Макс. загрузка депозита:
20.88%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
357 (61.55%)
Коротких трейдов:
223 (38.45%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
31.97 USD
Средний убыток:
-31.83 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-367.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-367.66 USD (11)
Прирост в месяц:
-2.89%
Годовой прогноз:
-35.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
355.56 USD
Максимальная:
1 519.68 USD (60.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.91% (922.37 USD)
По эквити:
25.21% (96.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|373
|WTI
|149
|EURUSDu
|15
|GBPUSDu
|14
|USDJPYu
|10
|AUDUSDu
|8
|USDCADu
|6
|GBPJPYu
|3
|EURJPYu
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDu
|1.1K
|WTI
|-420
|EURUSDu
|13
|GBPUSDu
|188
|USDJPYu
|-122
|AUDUSDu
|0
|USDCADu
|42
|GBPJPYu
|-44
|EURJPYu
|30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDu
|53K
|WTI
|-308
|EURUSDu
|677
|GBPUSDu
|9.4K
|USDJPYu
|-6K
|AUDUSDu
|17
|USDCADu
|3K
|GBPJPYu
|-2.6K
|EURJPYu
|2.3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +249.85 USD
Худший трейд: -260 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +236.57 USD
Макс. убыток в серии: -367.66 USD
