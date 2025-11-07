SegnaliSezioni
Rizki Anandar

Tabe Puang

Rizki Anandar
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 85%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
502
Profit Trade:
256 (50.99%)
Loss Trade:
246 (49.00%)
Best Trade:
175.20 USD
Worst Trade:
-113.00 USD
Profitto lordo:
6 437.50 USD (253 125 pips)
Perdita lorda:
-5 827.02 USD (193 723 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (236.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.11 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.69%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
306 (60.96%)
Short Trade:
196 (39.04%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
25.15 USD
Perdita media:
-23.69 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-367.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-367.66 USD (11)
Crescita mensile:
11.92%
Previsione annuale:
144.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
355.56 USD
Massimale:
571.91 USD (47.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.20% (571.90 USD)
Per equità:
0.86% (16.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDu 312
WTI 132
EURUSDu 15
GBPUSDu 14
USDJPYu 10
AUDUSDu 8
USDCADu 6
GBPJPYu 3
EURJPYu 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDu 1K
WTI -521
EURUSDu 13
GBPUSDu 188
USDJPYu -122
AUDUSDu 0
USDCADu 42
GBPJPYu -44
EURJPYu 30
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDu 53K
WTI -797
EURUSDu 677
GBPUSDu 9.4K
USDJPYu -6K
AUDUSDu 17
USDCADu 3K
GBPJPYu -2.6K
EURJPYu 2.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +175.20 USD
Worst Trade: -113 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +236.57 USD
Massima perdita consecutiva: -367.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.07 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.71% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
A large drawdown may occur on the account again
