Rizki Anandar

Tabe Puang

Rizki Anandar
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 85%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
502
Kârla kapanan işlemler:
256 (50.99%)
Zararla kapanan işlemler:
246 (49.00%)
En iyi işlem:
175.20 USD
En kötü işlem:
-113.00 USD
Brüt kâr:
6 437.50 USD (253 125 pips)
Brüt zarar:
-5 827.02 USD (193 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (236.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.11 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.68%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
306 (60.96%)
Satış işlemleri:
196 (39.04%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
25.15 USD
Ortalama zarar:
-23.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-367.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-367.66 USD (11)
Aylık büyüme:
11.92%
Yıllık tahmin:
144.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
355.56 USD
Maksimum:
571.91 USD (47.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.20% (571.90 USD)
Varlığa göre:
0.57% (10.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 312
WTI 132
EURUSDu 15
GBPUSDu 14
USDJPYu 10
AUDUSDu 8
USDCADu 6
GBPJPYu 3
EURJPYu 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu 1K
WTI -521
EURUSDu 13
GBPUSDu 188
USDJPYu -122
AUDUSDu 0
USDCADu 42
GBPJPYu -44
EURJPYu 30
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu 53K
WTI -797
EURUSDu 677
GBPUSDu 9.4K
USDJPYu -6K
AUDUSDu 17
USDCADu 3K
GBPJPYu -2.6K
EURJPYu 2.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +175.20 USD
En kötü işlem: -113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +236.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -367.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.07 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.71% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
A large drawdown may occur on the account again
