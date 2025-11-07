SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Tabe Puang
Rizki Anandar

Tabe Puang

Rizki Anandar
0 comentarios
Fiabilidad
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 94%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
580
Transacciones Rentables:
302 (52.06%)
Transacciones Irrentables:
278 (47.93%)
Mejor transacción:
249.85 USD
Peor transacción:
-259.80 USD
Beneficio Bruto:
9 653.99 USD (311 886 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 848.05 USD (252 153 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (236.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
853.35 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
69.24%
Carga máxima del depósito:
20.88%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
0.53
Transacciones Largas:
357 (61.55%)
Transacciones Cortas:
223 (38.45%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
1.39 USD
Beneficio medio:
31.97 USD
Pérdidas medias:
-31.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-367.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-367.66 USD (11)
Crecimiento al mes:
13.03%
Pronóstico anual:
158.13%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
355.56 USD
Máxima:
1 519.68 USD (60.76%)
Reducción relativa:
De balance:
74.91% (922.37 USD)
De fondos:
25.21% (96.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDu 373
WTI 149
EURUSDu 15
GBPUSDu 14
USDJPYu 10
AUDUSDu 8
USDCADu 6
GBPJPYu 3
EURJPYu 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDu 1.1K
WTI -420
EURUSDu 13
GBPUSDu 188
USDJPYu -122
AUDUSDu 0
USDCADu 42
GBPJPYu -44
EURJPYu 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDu 53K
WTI -308
EURUSDu 677
GBPUSDu 9.4K
USDJPYu -6K
AUDUSDu 17
USDCADu 3K
GBPJPYu -2.6K
EURJPYu 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +249.85 USD
Peor transacción: -260 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +236.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -367.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.71% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
A large drawdown may occur on the account again
