トレード:
668
利益トレード:
404 (60.47%)
損失トレード:
264 (39.52%)
ベストトレード:
60.30 USD
最悪のトレード:
-40.53 USD
総利益:
3 267.87 USD (82 973 pips)
総損失:
-1 659.60 USD (62 835 pips)
最大連続の勝ち:
17 (101.50 USD)
最大連続利益:
217.85 USD (7)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
69.57%
最大入金額:
11.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
9.19
長いトレード:
285 (42.66%)
短いトレード:
383 (57.34%)
プロフィットファクター:
1.97
期待されたペイオフ:
2.41 USD
平均利益:
8.09 USD
平均損失:
-6.29 USD
最大連続の負け:
7 (-148.80 USD)
最大連続損失:
-148.80 USD (7)
月間成長:
8.49%
年間予想:
102.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
174.92 USD (11.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.33% (174.92 USD)
エクイティによる:
19.33% (284.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|653
|XAUUSD
|15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.6K
|XAUUSD
|32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|17K
|XAUUSD
|3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MohicansMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
XMGlobal-Real 24
|1.32 × 44
Exness-Real6
|3.00 × 1
MACD
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
400 USD/月
213%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
43
100%
668
60%
70%
1.96
2.41
USD
USD
19%
1:500