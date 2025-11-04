- 자본
- 축소
트레이드:
685
이익 거래:
417 (60.87%)
손실 거래:
268 (39.12%)
최고의 거래:
60.30 USD
최악의 거래:
-40.53 USD
총 수익:
3 324.54 USD (85 445 pips)
총 손실:
-1 665.57 USD (63 275 pips)
연속 최대 이익:
17 (101.50 USD)
연속 최대 이익:
217.85 USD (7)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
67.11%
최대 입금량:
11.28%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
9.48
롱(주식매수):
297 (43.36%)
숏(주식차입매도):
388 (56.64%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
2.42 USD
평균 이익:
7.97 USD
평균 손실:
-6.21 USD
연속 최대 손실:
7 (-148.80 USD)
연속 최대 손실:
-148.80 USD (7)
월별 성장률:
8.62%
연간 예측:
104.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
174.92 USD (11.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.33% (174.92 USD)
자본금별:
19.33% (284.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|670
|XAUUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.6K
|XAUUSD
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|19K
|XAUUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.30 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +101.50 USD
연속 최대 손실: -148.80 USD
MACD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 400 USD
223%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
44
100%
685
60%
67%
1.99
2.42
USD
USD
19%
1:500