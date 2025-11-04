- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
668
Negociações com lucro:
404 (60.47%)
Negociações com perda:
264 (39.52%)
Melhor negociação:
60.30 USD
Pior negociação:
-40.53 USD
Lucro bruto:
3 267.87 USD (82 973 pips)
Perda bruta:
-1 659.60 USD (62 835 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (101.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
217.85 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
69.57%
Depósito máximo carregado:
11.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
9.19
Negociações longas:
285 (42.66%)
Negociações curtas:
383 (57.34%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
2.41 USD
Lucro médio:
8.09 USD
Perda média:
-6.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-148.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-148.80 USD (7)
Crescimento mensal:
8.49%
Previsão anual:
102.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
174.92 USD (11.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.33% (174.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.33% (284.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|653
|XAUUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1.6K
|XAUUSD
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|17K
|XAUUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.30 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +101.50 USD
Máxima perda consecutiva: -148.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MohicansMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 24
|1.32 × 44
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
MACD
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
400 USD por mês
213%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
43
100%
668
60%
70%
1.96
2.41
USD
USD
19%
1:500