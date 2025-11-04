SinaisSeções
Junhui Wang

EURUSD121

Junhui Wang
0 comentários
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 213%
crescimento desde 2025 213%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
668
Negociações com lucro:
404 (60.47%)
Negociações com perda:
264 (39.52%)
Melhor negociação:
60.30 USD
Pior negociação:
-40.53 USD
Lucro bruto:
3 267.87 USD (82 973 pips)
Perda bruta:
-1 659.60 USD (62 835 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (101.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
217.85 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
69.57%
Depósito máximo carregado:
11.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
9.19
Negociações longas:
285 (42.66%)
Negociações curtas:
383 (57.34%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
2.41 USD
Lucro médio:
8.09 USD
Perda média:
-6.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-148.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-148.80 USD (7)
Crescimento mensal:
8.49%
Previsão anual:
102.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
174.92 USD (11.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.33% (174.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.33% (284.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 653
XAUUSD 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.6K
XAUUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 17K
XAUUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.30 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +101.50 USD
Máxima perda consecutiva: -148.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MohicansMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 24
1.32 × 44
Exness-Real6
3.00 × 1
MACD
Sem comentários
