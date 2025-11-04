SegnaliSezioni
EURUSD121
Junhui Wang

EURUSD121

Junhui Wang
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
0%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
574
Profit Trade:
349 (60.80%)
Loss Trade:
225 (39.20%)
Best Trade:
60.30 USD
Worst Trade:
-40.53 USD
Profitto lordo:
2 927.38 USD (74 010 pips)
Perdita lorda:
-1 492.13 USD (55 458 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (101.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.85 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.48%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
8.21
Long Trade:
254 (44.25%)
Short Trade:
320 (55.75%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
8.39 USD
Perdita media:
-6.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-148.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-148.80 USD (7)
Crescita mensile:
6.54%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
174.92 USD (11.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 559
XAUUSD 15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.4K
XAUUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 15K
XAUUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 24
1.32 × 44
Exness-Real6
3.00 × 1
MACD
Non ci sono recensioni
