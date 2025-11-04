- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
574
Profit Trade:
349 (60.80%)
Loss Trade:
225 (39.20%)
Best Trade:
60.30 USD
Worst Trade:
-40.53 USD
Profitto lordo:
2 927.38 USD (74 010 pips)
Perdita lorda:
-1 492.13 USD (55 458 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (101.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.85 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.48%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
8.21
Long Trade:
254 (44.25%)
Short Trade:
320 (55.75%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
8.39 USD
Perdita media:
-6.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-148.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-148.80 USD (7)
Crescita mensile:
6.54%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
174.92 USD (11.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|559
|XAUUSD
|15
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.4K
|XAUUSD
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|15K
|XAUUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.30 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +101.50 USD
Massima perdita consecutiva: -148.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 24
|1.32 × 44
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
MACD
