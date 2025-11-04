- Incremento
Total de Trades:
668
Transacciones Rentables:
404 (60.47%)
Transacciones Irrentables:
264 (39.52%)
Mejor transacción:
60.30 USD
Peor transacción:
-40.53 USD
Beneficio Bruto:
3 267.87 USD (82 973 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 659.60 USD (62 835 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (101.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
217.85 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
69.57%
Carga máxima del depósito:
11.28%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
9.19
Transacciones Largas:
285 (42.66%)
Transacciones Cortas:
383 (57.34%)
Factor de Beneficio:
1.97
Beneficio Esperado:
2.41 USD
Beneficio medio:
8.09 USD
Pérdidas medias:
-6.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-148.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-148.80 USD (7)
Crecimiento al mes:
8.49%
Pronóstico anual:
102.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
174.92 USD (11.33%)
Reducción relativa:
De balance:
11.33% (174.92 USD)
De fondos:
19.33% (284.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|653
|XAUUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|1.6K
|XAUUSD
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|17K
|XAUUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +60.30 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +101.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -148.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MohicansMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-Real 24
|1.32 × 44
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
MACD
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
400 USD al mes
213%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
43
100%
668
60%
70%
1.96
2.41
USD
USD
19%
1:500