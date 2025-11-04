SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EURUSD121
Junhui Wang

EURUSD121

Junhui Wang
0 comentarios
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 400 USD al mes
incremento desde 2025 213%
MohicansMarkets-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
668
Transacciones Rentables:
404 (60.47%)
Transacciones Irrentables:
264 (39.52%)
Mejor transacción:
60.30 USD
Peor transacción:
-40.53 USD
Beneficio Bruto:
3 267.87 USD (82 973 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 659.60 USD (62 835 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (101.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
217.85 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
69.57%
Carga máxima del depósito:
11.28%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
9.19
Transacciones Largas:
285 (42.66%)
Transacciones Cortas:
383 (57.34%)
Factor de Beneficio:
1.97
Beneficio Esperado:
2.41 USD
Beneficio medio:
8.09 USD
Pérdidas medias:
-6.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-148.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-148.80 USD (7)
Crecimiento al mes:
8.49%
Pronóstico anual:
102.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
174.92 USD (11.33%)
Reducción relativa:
De balance:
11.33% (174.92 USD)
De fondos:
19.33% (284.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 653
XAUUSD 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1.6K
XAUUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 17K
XAUUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.30 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +101.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -148.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MohicansMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 24
1.32 × 44
Exness-Real6
3.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
MACD
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EURUSD121
400 USD al mes
213%
0
0
USD
1.6K
USD
43
100%
668
60%
70%
1.96
2.41
USD
19%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.