SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EURUSD121
Junhui Wang

EURUSD121

Junhui Wang
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
0%
MohicansMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
574
Bénéfice trades:
349 (60.80%)
Perte trades:
225 (39.20%)
Meilleure transaction:
60.30 USD
Pire transaction:
-40.53 USD
Bénéfice brut:
2 927.38 USD (74 010 pips)
Perte brute:
-1 492.13 USD (55 458 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (101.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
217.85 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.48%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
8.21
Longs trades:
254 (44.25%)
Courts trades:
320 (55.75%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
2.50 USD
Bénéfice moyen:
8.39 USD
Perte moyenne:
-6.63 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-148.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-148.80 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.54%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
174.92 USD (11.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.15% (2.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 559
XAUUSD 15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.4K
XAUUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 15K
XAUUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.30 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +101.50 USD
Perte consécutive maximale: -148.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MohicansMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 24
1.32 × 44
Exness-Real6
3.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
MACD
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EURUSD121
60 USD par mois
0%
0
0
USD
1.4K
USD
52
100%
574
60%
100%
1.96
2.50
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.