Trades insgesamt:
671
Gewinntrades:
407 (60.65%)
Verlusttrades:
264 (39.34%)
Bester Trade:
60.30 USD
Schlechtester Trade:
-40.53 USD
Bruttoprofit:
3 280.92 USD (83 554 pips)
Bruttoverlust:
-1 659.60 USD (62 835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (101.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
217.85 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
69.57%
Max deposit load:
11.28%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
9.27
Long-Positionen:
288 (42.92%)
Short-Positionen:
383 (57.08%)
Profit-Faktor:
1.98
Mathematische Gewinnerwartung:
2.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-148.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-148.80 USD (7)
Wachstum pro Monat :
9.00%
Jahresprognose:
109.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
174.92 USD (11.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.33% (174.92 USD)
Kapital:
19.33% (284.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|656
|XAUUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.6K
|XAUUSD
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|18K
|XAUUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +60.30 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +101.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -148.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MohicansMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-Real 24
|1.32 × 44
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
