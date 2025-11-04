- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
668
Прибыльных трейдов:
404 (60.47%)
Убыточных трейдов:
264 (39.52%)
Лучший трейд:
60.30 USD
Худший трейд:
-40.53 USD
Общая прибыль:
3 267.87 USD (82 973 pips)
Общий убыток:
-1 659.60 USD (62 835 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (101.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
217.85 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
68.56%
Макс. загрузка депозита:
11.28%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
9.19
Длинных трейдов:
285 (42.66%)
Коротких трейдов:
383 (57.34%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
2.41 USD
Средняя прибыль:
8.09 USD
Средний убыток:
-6.29 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-148.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-148.80 USD (7)
Прирост в месяц:
8.49%
Годовой прогноз:
102.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
174.92 USD (11.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.33% (174.92 USD)
По эквити:
19.33% (284.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|653
|XAUUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.6K
|XAUUSD
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|17K
|XAUUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.30 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +101.50 USD
Макс. убыток в серии: -148.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 24
|1.32 × 44
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
MACD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
400 USD в месяц
213%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
43
100%
668
60%
69%
1.96
2.41
USD
USD
19%
1:500