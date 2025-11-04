СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EURUSD121
Junhui Wang

EURUSD121

Junhui Wang
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 400 USD в месяц
прирост с 2025 213%
MohicansMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
668
Прибыльных трейдов:
404 (60.47%)
Убыточных трейдов:
264 (39.52%)
Лучший трейд:
60.30 USD
Худший трейд:
-40.53 USD
Общая прибыль:
3 267.87 USD (82 973 pips)
Общий убыток:
-1 659.60 USD (62 835 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (101.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
217.85 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
68.56%
Макс. загрузка депозита:
11.28%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
9.19
Длинных трейдов:
285 (42.66%)
Коротких трейдов:
383 (57.34%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
2.41 USD
Средняя прибыль:
8.09 USD
Средний убыток:
-6.29 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-148.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-148.80 USD (7)
Прирост в месяц:
8.49%
Годовой прогноз:
102.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
174.92 USD (11.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.33% (174.92 USD)
По эквити:
19.33% (284.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 653
XAUUSD 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.6K
XAUUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 17K
XAUUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.30 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +101.50 USD
Макс. убыток в серии: -148.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 24
1.32 × 44
Exness-Real6
3.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
MACD
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EURUSD121
400 USD в месяц
213%
0
0
USD
1.6K
USD
43
100%
668
60%
69%
1.96
2.41
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.