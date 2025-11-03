- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
51 (89.47%)
損失トレード:
6 (10.53%)
ベストトレード:
109.40 USD
最悪のトレード:
-21.30 USD
総利益:
769.30 USD (15 825 pips)
総損失:
-124.50 USD (6 165 pips)
最大連続の勝ち:
36 (622.43 USD)
最大連続利益:
622.43 USD (36)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
1.09%
最大入金額:
10.32%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
5.72
長いトレード:
35 (61.40%)
短いトレード:
22 (38.60%)
プロフィットファクター:
6.18
期待されたペイオフ:
11.31 USD
平均利益:
15.08 USD
平均損失:
-20.75 USD
最大連続の負け:
3 (-63.90 USD)
最大連続損失:
-63.90 USD (3)
月間成長:
43.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
112.82 USD (25.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.46% (112.82 USD)
エクイティによる:
8.09% (93.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|645
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +109.40 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +622.43 USD
最大連続損失: -63.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
- No Martingale, No Grid, No HFT
- Has SL & TP
- Adaptive Trailing Engine
レビューなし
