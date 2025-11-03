- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
51 (89.47%)
亏损交易:
6 (10.53%)
最好交易:
109.40 USD
最差交易:
-21.30 USD
毛利:
769.30 USD (15 825 pips)
毛利亏损:
-124.50 USD (6 165 pips)
最大连续赢利:
36 (622.43 USD)
最大连续盈利:
622.43 USD (36)
夏普比率:
0.42
交易活动:
1.09%
最大入金加载:
10.32%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
5.72
长期交易:
35 (61.40%)
短期交易:
22 (38.60%)
利润因子:
6.18
预期回报:
11.31 USD
平均利润:
15.08 USD
平均损失:
-20.75 USD
最大连续失误:
3 (-63.90 USD)
最大连续亏损:
-63.90 USD (3)
每月增长:
44.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
112.82 USD (25.92%)
相对跌幅:
结余:
10.46% (112.82 USD)
净值:
8.09% (93.06 USD)
- No Martingale, No Grid, No HFT
- Has SL & TP
- Adaptive Trailing Engine
没有评论
