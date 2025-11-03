- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
61
Gewinntrades:
53 (86.88%)
Verlusttrades:
8 (13.11%)
Bester Trade:
109.40 USD
Schlechtester Trade:
-146.58 USD
Bruttoprofit:
885.08 USD (16 672 pips)
Bruttoverlust:
-417.66 USD (8 237 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (622.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
622.43 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
1.09%
Max deposit load:
13.65%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
1.59
Long-Positionen:
37 (60.66%)
Short-Positionen:
24 (39.34%)
Profit-Faktor:
2.12
Mathematische Gewinnerwartung:
7.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-63.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-293.16 USD (2)
Wachstum pro Monat :
25.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
293.16 USD (31.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.40% (293.16 USD)
Kapital:
10.38% (118.72 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|467
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +109.40 USD
Schlechtester Trade: -147 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +622.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
- No Martingale, No Grid, No HFT
- Has SL & TP
- Adaptive Trailing Engine
Keine Bewertungen
