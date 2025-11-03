SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Five Percent Risk
Muhammad Abidin

Five Percent Risk

Muhammad Abidin
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.21 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
16.01 USD (666 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (16.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.01 USD (2)
Indice di Sharpe:
6.05
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
8.01 USD
Profitto medio:
8.01 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 666
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.21 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +16.01 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.03 08:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.03 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
