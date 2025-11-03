- 자본
- 축소
트레이드:
66
이익 거래:
58 (87.87%)
손실 거래:
8 (12.12%)
최고의 거래:
109.40 USD
최악의 거래:
-146.58 USD
총 수익:
1 000.00 USD (17 377 pips)
총 손실:
-417.66 USD (8 237 pips)
연속 최대 이익:
36 (622.43 USD)
연속 최대 이익:
622.43 USD (36)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
1.09%
최대 입금량:
13.65%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
1.99
롱(주식매수):
41 (62.12%)
숏(주식차입매도):
25 (37.88%)
수익 요인:
2.39
기대수익:
8.82 USD
평균 이익:
17.24 USD
평균 손실:
-52.21 USD
연속 최대 손실:
3 (-63.90 USD)
연속 최대 손실:
-293.16 USD (2)
월별 성장률:
20.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
293.16 USD (31.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.40% (293.16 USD)
자본금별:
10.38% (118.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|582
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +109.40 USD
최악의 거래: -147 USD
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +622.43 USD
연속 최대 손실: -63.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
- No Martingale, No Grid, No HFT
- Has SL & TP
- Adaptive Trailing Engine
