- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
51 (89.47%)
Negociações com perda:
6 (10.53%)
Melhor negociação:
109.40 USD
Pior negociação:
-21.30 USD
Lucro bruto:
769.30 USD (15 825 pips)
Perda bruta:
-124.50 USD (6 165 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (622.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
622.43 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
1.09%
Depósito máximo carregado:
10.32%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
5.72
Negociações longas:
35 (61.40%)
Negociações curtas:
22 (38.60%)
Fator de lucro:
6.18
Valor esperado:
11.31 USD
Lucro médio:
15.08 USD
Perda média:
-20.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-63.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.90 USD (3)
Crescimento mensal:
43.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
112.82 USD (25.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.46% (112.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.09% (93.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|645
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +109.40 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +622.43 USD
Máxima perda consecutiva: -63.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
- No Martingale, No Grid, No HFT
- Has SL & TP
- Adaptive Trailing Engine
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
91%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
9
100%
57
89%
1%
6.17
11.31
USD
USD
10%
1:200