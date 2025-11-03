- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
49 (89.09%)
Убыточных трейдов:
6 (10.91%)
Лучший трейд:
109.40 USD
Худший трейд:
-21.30 USD
Общая прибыль:
679.99 USD (15 120 pips)
Общий убыток:
-124.50 USD (6 165 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (533.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
533.12 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
1.09%
Макс. загрузка депозита:
10.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
4.92
Длинных трейдов:
33 (60.00%)
Коротких трейдов:
22 (40.00%)
Профит фактор:
5.46
Мат. ожидание:
10.10 USD
Средняя прибыль:
13.88 USD
Средний убыток:
-20.75 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-63.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.90 USD (3)
Прирост в месяц:
48.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
112.82 USD (25.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.46% (112.82 USD)
По эквити:
8.09% (93.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|555
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +109.40 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +533.12 USD
Макс. убыток в серии: -63.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
- No Martingale, No Grid, No HFT
- Has SL & TP
- Adaptive Trailing Engine
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
79%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
8
100%
55
89%
1%
5.46
10.10
USD
USD
10%
1:200